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Rodri chega a Madrid: qual o motivo?

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Mistério em torno do futuro do capitão espanhol

Rodri, estrela do Manchester City, chegou esta segunda-feira à capital espanhola, Madrid, num momento em que é associado a uma transferência para o Real Madrid durante o atual mercado de verão.

O futuro do capitão da seleção espanhola, campeã do Mundial de 2026, continua indefinido entre a permanência no Manchester City ou a mudança para o Real Madrid neste verão.

No entanto, o jornal "Marca" garantiu que a chegada de Rodri a Madrid não tem qualquer relação com o possível negócio da sua transferência para o clube merengue, mas sim para se submeter a uma cirurgia nas próximas horas, com vista a tratar um pequeno problema nas costas.

Por seu lado, o italiano Enzo Maresca, novo treinador do Manchester City, esclareceu numa conferência de imprensa que Rodri se juntará à equipa após a operação.

O treinador declarou: "A operação será realizada na segunda-feira, e ele precisa de férias; precisa de descansar e recuperar. Depois disso, voltará para junto de nós".

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O Manchester City tem prevista a viagem para Hong Kong amanhã, terça-feira, e vai contar com a ausência de um dos mais destacados jogadores do meio-campo espanhol, Rodri, além de alguns outros jogadores, como Erling Haaland, Rayan Cherki e o recém-chegado Elliot Anderson, que descansarão após o Mundial.

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