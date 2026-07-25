Rodri chega a acordo e quer sair do Manchester City

Rodri chegou a um acordo pessoal com o Real Madrid, escreve Matteo Moretto, da MARCA, na noite de sábado. O médio aguarda agora que o colosso espanhol chegue a acordo com o Manchester City.

Rodri tem contrato com o Manchester City até ao verão do próximo ano. Por isso, o atual mercado de transferências é uma das últimas oportunidades para o clube inglês ainda conseguir uma verba com a sua saída.

A menos que o médio de 30 anos decida ainda renovar o seu contrato. De acordo com o The Athletic, o Manchester City estava em conversações com ele sobre esse assunto, mas um acordo não parece estar próximo.

O destaque da Espanha chegou, assim, a um acordo com o Real Madrid, que já iniciou as negociações com o Manchester City.

Rodri jogou anteriormente em Espanha por Villarreal e Atlético de Madrid. O médio defensivo transferiu-se para o Manchester City em 2019, clube com o qual conquistou na época passada a EFL Cup e a FA Cup.

O organizador de jogo ergueu no passado domingo o Mundial. A Espanha sagrou-se campeã do mundo ao vencer a Argentina por 1-0 na final. Depois dessa final, Rodri foi ainda eleito o melhor jogador do torneio.

Na sexta-feira, de resto, o treinador do Manchester City, Enzo Maresca, confirmou que Rodri terá de ser operado devido a uma lesão nas costas. Assim, vai falhar a fase inicial da nova temporada.