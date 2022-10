Rodinei vibra e desabafa após ser herói do Flamengo no título da Copa do Brasil

O lateral-direito converteu o pênalti que decretou a conquista dentro do Maracanã sobre o Corinthians

Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2022

Rodinei fez o gol do título na disputa por pênaltis

Lateral-direito não deve seguir no Fla em 2023

O QUE ACONTECEU? Após dois empates, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil 2022 depois de vencer o Corinthians em uma disputa de pênaltis dentro do Maracanã. Filipe Luís chegou a desperdiçar uma cobrança, mas pelo lado alvinegro Fagner e Matheus Vital também perderam seus penais. A bola do título acabou recaindo sob os pés do lateral-direito Rodinei e ele não decepcionou: estufou as redes e saiu, em disparada, num misto de comemoração e desabafo.

O QUE FOI FALADO? Ainda no gramado do Maracanã, em meio às comemorações, Rodinei resumiu a sua história na Gávea: “Eu acredito muito no trabalho, e o que eu vivi neste clube em sete anos não foi fácil. É muita desconfiança, muitas críticas, mas eu soube levar isso aí com muita naturalidade e saber (sic) que só o trabalho que iria mudar isso”.

“Os meus companheiros estão comigo por todo este tempo. Não é fácil um jogador ficar em um clube por todo este tempo. Então eu creio que hoje foi um dia que Papai do Céu reservou pra mim e falou: 'vai lá, meu filho, e decide para esta nação. Então eu fui pra bola tranquilo, e quando eu fiz o gol eu não sabia o que fazer. Saí correndo igual um maluco. Agora é só desfrutar. Hoje e amanhã é comemorar, e depois pensar na decisão da Libertadores", disse o lateral-direito para o SporTV.

A SITUAÇÃO: Rodinei foi contratado pelo Flamengo em 2016, após ter sido destaque pela Ponte Preta. Desde então passou por muitos momentos no clube rubro-negro. As muitas críticas sofridas durante a maior parte de sua estadia foram uma marca, assim como o carisma do lateral-direito. Rodinei fez parte de momentos não tão bons, mas também foi um dos jogadores utilizados no espetacular 2019 sob o comando de Jorge Jesus, apesar de ter sido reserva para Rafinha naquele ano. Em 2020, foi emprestado para o Internacional e, no clube gaúcho, desempenhou um bom futebol.

De volta ao Flamengo, Rodinei seguiu sendo alvo de críticas da torcida. A situação começou a mudar a partir da chegada de Dorival Júnior, na metade da temporada 2022. Rodinei passou a ser mais acionado e conseguiu ser mais decisivo. O atleta está em seu último ano de contrato no clube e sua situação ainda não está definida, sendo que a tendência é pela sua saída. E se alguns rubro-negros duvidavam do futebol do jogador, o gol de pênalti que sacramentou, contra o Corinthians, o título da Copa do Brasil de 2022 para a equipe carioca acaba sendo a grande prova de que Rodinei conseguiu escrever de forma positiva o seu nome na história flamenguista.

CURIOSIDADE: Este não foi o primeiro gol marcado por Rodinei que garantiu taça para o Flamengo. Em 2017, o lateral acabou marcando o gol que sacramentou o título carioca em final contra o Fluminense.

O QUE VAI ACONTECER? A situação contratual de Rodinei seguirá a ser tema de debate e negociações, mas até o final do ano o jogador ainda terá a chance de colocar mais um título de Libertadores em seu currículo rubro-negro.