Quais os desfalques de Flamengo e Inter para a decisão no Brasileirão?

Os times se enfrentam valendo o título, ambos com baixas importantes no elenco

O Campeonato Brasilerio terá uma final antecipada neste domingo (21), entre Flamengo e Internacional. O jogo muito aguardado pode definir com uma rodada de antecedência, o campeão brasileiro de 2020, as duas equipes, porém, entram em campo com desfalques importantes.

Os dois times com mais chances de título no Brasileirão, Flamengo e Inter entram em campo neste domingo (21), no Maracanã. Com 32% e 67% chances de título, respectivamente, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, os rivais podem decidir o campeão no detalhe e, do jeito que está a reta final do campeonato, nos desfalques.Se preparando para o duelo, os times já têm baixas confirmadas para domingo.

Quais são os desfalques do Flamengo para a decisão?

Após participar normalmente do treino desta quinta-feira (18.02), Willian Arão sofreu um trauma e fraturou um dedo do pé direito.



No momento, o atleta está no hospital realizando curativos e sob os cuidados do Departamento Médico do clube. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 18, 2021

O Rubro-Negro tem duas baixas confirmadas e uma provável. Thiago Maia e Diego Alves, afastados do elenco há algum tempo, já estão fora do jogo, já Willian Arão, segue como dúvida, mas tem grandes chances de não jogar.

O volante, que tem atuado improvisado na zaga, sofreu um acidente doméstico na quinta-feira (18) e deu entrada no pronto socorro com uma fratura exposta no dedão do pé. A presença de Arão na decisão ainda não foi descartada, segundo o Uol, o uso de injeção e uma sutura para que o jogador entre em campo estão sendo estudados pelo Flamengo, que tem Gustavo Henrique como favorito para assumir a posição, caso necessário.

Gabigol e Arrascaeta, que deixaram o jogo contra o Corinthians com dores, não tiveram lesão constatada e estão à disposição de Rogério Ceni.

Quais são os desfalques do Inter para a decisão?

Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O Colorado deve sofrer mais com suas baixas. O principal problema para Abel Braga será na zaga, posição na qual vai ter escalar uma dupla inédita, que será a 11ª disposição diferente no Brasileirão.

Os titulares Victor Cuesta e Rodrigo Moledo não vão atuar - o primeiro levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e vai cumprir suspensão, enquanto o segundo está afastado pelo resto da temporada por conta de uma lesão. Nas vagas, Abel deve entrar com Lucas Ribeiro, que tem substituído Moledo, e Zé Gabriel. Pedro Henrique e Matheus Jussa também aparecem como opções.

Rodinei ainda é uma grande questão para o duelo. Emprestado ao Inter pelo Flamengo, o jogador tem uma cláusula em seu contrato que prevê uma multa de R$ 1 milhão para que ele entre em campo contra o Rubro-Negro.

Devido à importância do lateral-esquerdo na equipe de Abel e os demais desfalques na defesa, o Colorado cogita desembolsar o valor para tê-lo em campo na decisão, mas só deve confirmar isso minutos antes de a bola rolar. Caso ele não jogue, o favorito para a posição é o garoto Heitor, de 20 anos.

O Inter é líder do Brasileirão com 69 pontos, um de vantagem em relação ao Flamengo, vice. A vitória faz com que o Colorado seja campeão já neste domingo.