Robinho de volta ao Santos? Saiba como anda a negociação

O atacante pode retornar para a sua quarta passagem pela Vila Belmiro, mas negociação não é tão fácil

Na última quinta-feira (27), o presidente do , José Carlos Peres, revelou ter iniciado conversas para trazer Robinho, ídolo do clube e que atualmente veste a camisa do Istambul , de volta para a Vila Belmiro.

Campeão brasileiro pelo em 2002 e 2004, além de também contabilizar uma Copa do (2010) e dois Paulistas (2010 e 2015), o atacante de 36 anos levantou troféus em cada uma das três passagens que teve pela Vila Belmiro. Mas apesar da grande identificação com a cidade e o clube, o retorno do “Rei das Pedaladas” não está garantido. Confira, abaixo, como anda a situação.

Confiança de Peres

“Estamos em processo de trazer o Robinho. Está iniciado. Estamos em processo. Ele, primeiro, precisa sair de lá da ”, disse o presidente do Santos em entrevista ao Globoesporte.com.

Peres iniciou contato com a advogada do atacante, Marisa Alija, que também toma conta da carreira do jogador. Mas ainda que exista o otimismo, o Santos vê alguns desafios pela frente até fazer o ídolo retornar.

Situação na Turquia

Em sua segunda temporada no Istambul Basaksehir, atual líder do certame nacional que é transmitido pelo DAZN, Robinho não vem sendo titular e ainda não marcou gols. O contrato com o atual clube se encerra no meio de 2020, mas segundo disse Junior Caiçara, seu companheiro de time, para o Fox Sports, a intenção de Robinho é de continuar no país otomano.

“Tem uma conversa com o Santos, mas ele está no Basaksehir, ele tem contrato no Basaksehir. Inclusive, ele disse para mim que quer renovar com o Basaksehir, mas, claro, o Santos é a casa dele, ele tem uma porta aberta ali”, disse Caiçara.

Acontece que a vontade de Robinho pode não ser a do clube por uma razão: a partir deste ano, as equipes terão que pagar, ao governo turco, impostos sobre 70% dos salários estrangeiros.

O atacante brasileiro, desta forma, ficaria mais caro e isso pesaria para o Basaksehir optar pela não renovação. A não ser que Recep Tayyip Erdogan faça algo para beneficiar o time, afinal de contas o presidente da Turquia tem ligações estreitas com o clube de Robinho.

O que pesa a favor do Santos

Como disse o próprio Peres, antes de qualquer coisa Robinho precisa definir a sua situação na Turquia, onde joga há quatro anos. Mas não é segredo para ninguém o amor e identificação do jogador com o Santos, algo que segue sendo alimentado pelo atleta através de suas redes sociais.

Robinho, entretanto, quer ouvir o que o Santos pode lhe oferecer. Vale destacar que o clube tem dívida pendente com o atleta. Em 2017, chegou-se a um acordo para que o Alvinegro Praiano pagasse, mensalmente, valores referentes à sua última passagem pela Vila Belmiro. Contudo, apenas duas parcelas foram quitadas.

A forma como o Santos vai tratar esta questão, chegando a um novo acordo e oferecendo novos termos, pode ser crucial para decretar se Robinho volta ou não.