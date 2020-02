Cinco razões para Jesualdo já estar ameaçado de demissão no Santos

Equipe alvinegra até lidera grupo no Paulistão, mas futebol pobre pode custar o cargo do experiente comandante português

Apresentado no dia 7 de janeiro como novo treinador do , o português Jesualdo Ferreira já está na corda bamba e pode deixar o comando dependendo do resultado do clássico do próximo sábado, contra o , no Pacaembu, pelo .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o serviço por um mês grátis!

Saiba abaixo os motivos que fazem o experiente técnico de 73 anos balançar no cargo mesmo com menos de dois meses na Vila Belmiro e com o time na liderança de seu grupo no Estadual.

Mais times

Resultados aquém do esperado

Vice-campeão brasileiro no ano passado, o Santos iniciou 2020 com poucas mudanças no elenco e a expectativa de confirmar o status de um dos favoritos ao título paulista. Até aqui, porém, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas, um aproveitamento de só 52%.



Depois de estrear com empate sem gols com o Red Bull , a equipe conquistou dois triunfos seguidos (2 a 1 sobre o e 2 a 0 contra a Inter de Limeira). Na sequência, foi dominada pelo (2 a 0) e derrotou o pelo mesmo placar. Nos últimos dois jogos, porém, nova seca de gols - 0 a 0 com a Ferroviária e derrota por 2 a 0 para o .

Poucos sinais de evolução

Resultados à parte, o que tem preocupado torcedores e até os dirigentes santistas é que o time pouco melhorou da primeira rodada para cá. A equipe até tem a bola (segunda melhor média de posse do Paulista), mas não sabe o que fazer com ela. Segundo números da Opta, o Santos é o grande que menos finaliza e que menos cria chances, além de ter o pior ataque.

Contra o Ituano e Ferroviária, ficaram evidentes as dificuldades da equipe em criar oportunidades. Mais uma vez, os jogadores abusaram dos cruzamentos (só o cruzou mais que o Santos até aqui), com a diferença de que o é a segunda equipe entre as 16 do Paulista que menos aproveita estes cruzamentos.

As temidas comparações

Jesualdo assumiu uma missão que seria dura para qualquer técnico: substituir Jorge Sampaoli, cujo trabalho na Vila Belmiro encantou até rivais no ano passado. A marcação por pressão, as triangulações e a intensidade (uma pergunta sobre o tema até irritou o português recentemente), ao menos por enquanto, ficaram na saudade.

E Jesualdo, vale lembrar, não tem que conviver apenas com as comparações com o argentino, já que seu compatriota Jorge Jesus chegou ao em 2019 e, com poucos meses de trabalho, transformou a equipe na melhor do futebol brasileiro - e da América.

"A pior liga do mundo"

Primeiro treinador a conquistar o Campeonato Português por três temporadas consecutivas, Jesualdo disse ao comentar sobre o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo que o compatriota estava na "pior liga do mundo".



Diante da repercussão da declaração, Jesualdo declarou ter sido mal interpretado e que não se referiu à qualidade, mas ao equilíbrio, o que torna o Brasileiro um dos mais difíceis do mundo. O torneio ainda nem começou, mas só o Paulista já está servindo para mostrar que o português terá dificuldades para se adaptar ao futebol daqui.

A cultura do futebol brasileiro

Mais artigos abaixo

E o último motivo para Jesualdo estar correndo risco de demissão do Santos é o fato de ele estar no . , Botafogo, Avaí, e Sport são clubes que estavam ou estão na Série A que já trocaram de comandante neste ano.

A saída de Jesualdo em menos de dois meses poderia causar um choque em ou em outros países, mas aqui no Brasil seria só mais uma na dança de cadeiras a qual nos acostumamos.