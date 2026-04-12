Robin van Persie ficou extremamente irritado com Serdar Gözübüyük durante o confronto decisivo entre Feyenoord e NEC. O árbitro mostrou um cartão amarelo a Philippe Sandler, mas o técnico do Feyenoord não entendeu nada disso.

A confusão ocorreu logo após o início do segundo tempo, quando os rotterdameses estavam com uma vantagem de 0 a 1 no De Goffert. Um passe longo da defesa chegou a Ayase Ueda, que ficou cara a cara com o goleiro Gonzalo Crettaz.

O japonês controlou a bola razoavelmente bem e foi tocado por Sandler. Gözübüyük, a princípio, ignorou completamente a queda de Ueda. Isso levou a uma enorme reclamação de Van Persie à beira do campo.

O ex-atacante se enfureceu com o quarto árbitro e repetiu a cena mais tarde, quando o árbitro foi chamado para a tela do VAR. Gözübüyük puniu Van Persie com um cartão amarelo.

Depois de analisar as imagens, Gözübüyük considerou que um cartão amarelo era suficiente, provavelmente porque Ueda não tinha total controle da bola e Crettaz possivelmente havia chegado primeiro à bola.

Essa decisão não caiu bem para Van Persie. Furioso, ele voltou a se dirigir ao quarto árbitro. “O que ele está fazendo?!”, gritou ele para a equipe de arbitragem. “Este é um jogador que estava avançando, não é?! Inacreditável!”