Sétima Bola de Ouro de Messi provoca rara revolta entre personalidades do futebol

A entrega da Bola de Ouro para Lionel Messi na última segunda-feira (29), sendo a sétima da sua carreira, tem movimentado o mundo do futebol. A revista France Football divulgou a lista final do prêmio, que para muitos deveria ter terminado com outro vencedor.

Algumas pessoas acreditam que o título realmente deveria ter ficado com Messi, porém, existem outras que acreditam que Robert Lewandowski merecia o prêmio. Isto porque, o alemão levaria a Bola de Ouro na temporada passada se o prêmio não fosse cancelado pela pandemia.

Ainda assim, existem outras personalidades do futebol que defendem melhores posições, como para Karim Benzema e Mohamed Salah, no ranking final da revista France Football.

Messi ganhou a Bola de Ouro 2021 após outro ano estelar com seu ex-clube, o Barcelona, e seu país, a Argentina, que o viu marcar 42 gols e conquistar os títulos da Copa do Rei e da Copa América.

No entanto, Toni Kroos, meia do Real Madrid, não acredita que o atacante argentino, que foi contratado pelo Paris Saint-Germain após deixar o Barcelona nesta janela, devia ter terminado à frente de alguns outros nomes na votação final.

O meio-campista do Real Madrid disse em um podcast: "Não é absolutamente merecido. Não há dúvida de que Messi, com Cristiano (Ronaldo), foi o jogador da última década, mas este ano deveria ter outros à sua frente."

Pressionado sobre quem ele acha que merecia o prêmio, Kroos nomeou seu colega do Real, Karim Benzema, antes de insistir que Ronaldo deveria ter terminado à frente de Messi após o impacto que teve desde seu retorno ao Manchester United.

"Para mim, Karim teria sido o número um se você estivesse realmente procurando pelo melhor jogador individual do ano passado, porque posso ver de perto como ele é um jogador de futebol excepcional", disse Kroos.

"Quando vejo quantos gols decisivos o Cristiano marcou ultimamente - o Manchester United ainda está na Champions League graças a ele - então, a meu ver, Cristiano também teria passado antes de Messi."

A indignação de Kroos com a entrega do prêmio para Messi foi compartilhada por seu ex-companheiro de equipe no Real, Iker Casillas.

"É cada vez mais difícil para mim acreditar em prêmios de futebol", escreveu o ex-goleiro da seleção espanhola no Twitter.

"Para mim, Messi, ele é um dos cinco melhores jogadores de toda a história, mas é preciso saber listar os jogadores mais destacados em uma temporada. Não é tão difícil."

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

Ainda nessa linha, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, foi questionado sobre a posição de Salah e quem seria o vencedor do prêmio: “Fiquei surpreso com a posição dele, mas não está em minhas mãos."

"Eu vi os votos em algum lugar. Jornalistas votam, então não me pergunte, se você acha que ele deveria estar acima, você tem que convencer seus colegas. Eu realmente não tenho certeza do que é cerca de 100%."

"Você sempre pode dar a Lionel Messi por causa de sua carreira e do jogador de futebol que ele é, mas se você não der Robert Lewandowski desta vez, será bem complicado conseguir. Mo (Mohamed Salah) definitivamente deveria estar mais alto."

Messi deixou para trás grandes nomes, como Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, N'Golo Kanté e Jorginho, na lista final divulgada pela revista francesa.

Fato é que a posição de Robert Lewandowski como segundo lugar provou ser a mais controversa no mundo do futebol. Isto porque, muitos especialistas defendem a tese que o jogador do Bayern teve uma campanha regular com seu time ainda nesta temporada.

O atacante polonês também era o favorito para a Bola de Ouro 2020 antes de ser cancelada devido ao coronavírus e, por isso, Messi expressou sua frustração pelo colega em seu discurso na entrega do prêmio.

"Queria dizer a Robert que foi uma honra enfrentá-lo", disse o ex-capitão do Barcelona. "Ele mereceu ganhar no ano passado."