River Plate x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quarta (30), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer, o São Paulo visita o na noite desta quarta-feira (30), pela quinta rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo no SBT (para as regiões de SP, MG, Curitiba, Maringá e Recife), na TV aberta, além do canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO River Plate x DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Libertadores de América - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Jogo do Tricolor será transmitido na TV para o estado de São Paulo e para as cidades de Alegre, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Maringá. O todo pode assistir pelo site do SBT 😉 https://t.co/Q85f4Zuyer — SBT (de 🏠) (@SBTonline) September 29, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no SBT (para as regiões de SP, MG, Curitiba, Maringá e Recife), na TV aberta, além do canal Fox Sports, na TV fechada. O duelo será narrado por Téo José . Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Uma derrota elimina o São Paulo. Um empate também praticamente elimina o Tricolor, uma vez que o time de Fernando Diniz precisaria aplicar uma goleada sem precedentes na última rodada, sobre o Binacional, e ainda torcer por uma derrota dos argentinos contra a .

Desta forma, o Tricolor só pensa na vitória, mas Fernando Diniz não poderá contar com Luciano, que cumpre seu último jogo de suspensão na Libertadores.

"Acredito que as coisas no futebol e na nossa vida vêm e temos que aceitar como vêm, tentar se sobrepor a isso de maneira que tem que ter essa consciência de que não depende só de nós, mas depende de nós. Se não fizermos o resultado, dificilmente pode se dar outra combinação.", analisou Daniel Alves, que está de volta.

🏟 Estádio Libertadores de América

📍 Avellaneda, 🇦🇷



🔜 É amanhã: River Plate x São Paulo, às 21h30, no estádio do Independiente, pela @LibertadoresBR.



📺 @SBTonline e @FoxSportsBrasil transmitem o duelo!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bZUpnzKa8n — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 29, 2020

Já o River Plate aparece na vice-liderança, com sete pontos, registrando uma derrota, duas vitórias e um empate.

Sem problemas no elenco, o técnico Gallardo deve ir com força máxima para encarar a equipe brasileira.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Vítor Bueno (Paulinho Boia e Brenner).

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, De la Cruz; Álvarez, Suárez e Borré.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com apenas quatro pontos no Grupo D, o São Paulo busca apenas a vitória.

JOGOS DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES

Binacional 2 x 1 São Paulo - 5 de março de 2020

São Paulo 3 x 0 LDU - 11 de março de 2020

São Paulo 2 x 2 River Plate - 17 de setembro de 2020

LDU 4 x 2 São Paulo - 22 de setembro de 2020

River Plate x São Paulo - 30 de setembro de 2020

São Paulo x Binacional - 20 de outubro de 2020

JOGOS DO RIVER PLATE NA LIBERTADORES

LDU 3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

River Plate 8 x 0 Binacional - 11 de março de 2020

São Paulo 2 x 2 River Plate - 17 de setembro de 2020

Binacional 0 x 6 River Plate - 22 de setembro de 2020

River Plate x São Paulo - 30 de setembro de 2020

River Plate x LDU - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Três vezes campeão da Copa Libertadores, o São Paulo participa pela 20ª vez do torneio. Em 185 jogos, a equipe acumula 61 vitórias, 33 empates e 30 derrotas, com 185 gols marcados e 114 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Pré 16,67% 2016 Quatas de final 45,24% 2015 Oitavas de final 62,5% 2013 Oitavas de final 33,33% 2010 Semi 66,67% 2009 Quartas de final 54,17% 2008 Quartas de final 60% 2007 Oitavas de final 58,33% 2006 Vice 61,9% 2005 Campeão 73,81% 2004 Semi 69,44% 1994 Vice 62,5% 1993 Campeão 62,5% 1992 Campeão 67,86% 1987 Fase de grupos 33,33% 1982 Fase de grupos 50% 1978 Fase de grupos 41,67% 1974 Vice 73,08% 1972 Segunda fase 60%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 4 x 2 São Paulo Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 16h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 River Plate Copa Libertadores 17 de setembro de 2020 Binacional 0 x 6 River Plate Copa Libertadores 23 de setembro de 2020

Próximas partidas