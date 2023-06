River Plate x The Strongest ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

O River Plate recebe o The Strongest na noite desta terça-feira (27), a partir das 21h (de Brasília), no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vice-líder do grupo com 7 pontos, o River Plate busca um triunfo para garantir a sua classificação à próxima fase sem depender de qualquer outro resultado. O time argentino acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas até o momento.

Do outro lado, o The Strongest é o lanterna da chave, com 6 pontos, mas ainda tem chances de avançar. Para isso, o time boliviano tem que ganhar em solo argentino, além de torcer por uma vitória do Fluminense sobre o Sporting Cristal.

Prováveis escalações

River Plate: Armani, Herrera, González, Díaz, Casco, Aliendro, De la Cruz, Fernández, Barco, Solari e Beltrán.

The Strongest: Viscarra, Torres, Castillo, Pedraza, Avellaneda, Carrasco, Quiroga, Franco, Isnaldo, Ortega e Triverio.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

The Strongest

Sem desfalques confirmados.

Quando é?