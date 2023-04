River Plate x Independiente ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela 13ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Independiente se enfrentam na noite deste domingo (23), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com quatro vitórias consecutivas, o River Plate volta as atenções para o Campeonato Argentino após bater o Sporting Cristal por 4 a 2 na Libertadores. No torneio nacional, a equipe está na liderança isolada com 30 pontos, enquanto o Independiente, em 25º, soma apenas 10.

Em 93 jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma 43 vitórias, contra apenas 20 do Independiente, além de 30 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino 2022, o River venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Pirez, Emanuel Mammana, Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro; Paradela, Fernández, Nicolas de La Cruz; Borja.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Báez, Perez; Mauricio Cuero, Mulet, Marcone, Vallejo; Cauteruccio, Rojas.

Desfalques

Independiente

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Não há desfalques confirmados.

Quando é?