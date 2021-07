Qual será o público liberado no Maracanã para a final da Copa América entre Brasil e Argentina?

Prefeitura do Rio de Janeiro acata pedido da Conmebol e autoriza 10% da capacidade de cada setor do estádio

Na véspera da grande final da Copa América entre Brasil e Argentina marcada para este sábado (10), às 21h (de Brasília), a Prefeitura do Rio de Janeiro cedeu o pedido da Conmebol, e anunciou a presença do público na decisão que será disputada no Maracanã.

"Nós tivemos a final da Copa Libertadores (em janeiro), e liberamos lá que tivesse 10% da capacidade. Eles (Conmebol) concentraram cinco mil convidados num mesmo setor do Maracanã, o que acabou sendo um problema. A mudança agora é: 10% em cada setor do estádio. Ou seja, você tem um espaçamento grande entre as pessoas", disse o prefeito Eduardo Paes (PSD), no início da manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com a administração do Maracanã, o estádio tem capacidade atual de público para 72.285 pessoas. A liberação, portanto, seria para 7.228 torcedores. O acesso dos convidados ao estádio, porém, só será permitido para quem apresentar teste de PCR contra a Covid-19 com resultado negativo. O exame precisa ser realizado até 48h antes do jogo.

Sentado, o público ainda deverá respeitar um espaçamento mínimo de dois metros entre cada pessoa ou família.