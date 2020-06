Richarlison tem bola para Barcelona? Treinador que fez o brasileiro brilhar aposta que sim

Treinador que levou o atacante para o Watford e depois para o Everton aposta no sucesso do brasileiro em gigantes da Europa

É inegável o sucesso que Richarlison vem fazendo na Premier League. O nome do brasileiro foi especulado como alvo do Barcelona após a lesão de Suárez, o que fez o renovar com o jogador até 2024. Marco Silva, ex-técnico do clube, disse não saber se uma proposta catalã realmente aconteceu, mas ele aposta que o atacante chegará à elite do futebol mundial em breve.

Comprado por 11,5 milhões de libras, Richarlison chegou ao e rapidamente se destacou, trabalhando com Marco Silva. Então, o treinador português foi contratado pelo e logo levou consigo o atacante de 23 anos, que custou 50 milhões de libras aos cofres de sua nova equipe.

O valor foi alto, mas o jogador rapidamente justificou o investimento, mais uma vez. Então, após 26 gols e convocações pela seleção brasileira, não foi surpresa quando o jogador apareceu como possível alvo do .

“Quando a janela de transferências está chegando, você começa a ver os nomes dos melhores jogadores. Não sei se era verdade ou não [o interesse do Barcelona], mas o que sei é que, quando eu estava no comando do jogador, ele sempre estava realmente focado no Everton. E ele é o mesmo agora”, contou Marco Silva à Sky Sports.

"Se grandes clubes o buscarem no futuro, isso não o destruirá, porque ele gosta do clube e da maneira como todos o receberam", completou.

Mas mesmo sem entrar nas especulações que envolveram o brasileiro, o treinador português afirmou que Richarlison tem potencial para continuar crescendo e realmente chamar a atenção de gigantes europeus.

“Fiz de tudo para levá-lo à Premier League, quando ele estava no , para vir ao Watford. Eu não tinha certeza de que ele causaria um impacto tão rápido, mas eu tinha certeza sobre suas habilidades” destacou.

“Com suas habilidades, sendo tão jovem, ele já está na seleção brasileira com a qualidade que eles têm, ser convocado é um passo fantástico”.

Silva deixou o Everton para a chegada de Carlo Ancelotti no final de 2019. E mesmo longe de , ele lembrou que será difícil tirar Richarlison do clube inglês.

“Ele precisa continuar trabalhando duro no Everton e alcançar coisas importantes. O Everton não pensa em vendê-lo e será difícil para um clube se ele quiser comprar um jogador como Richarlison”.

Agora, o atacante aguarda o retorno da Premier League para voltar a fazer gols. A primeira partida do Everton será justamente contra seu grande rival, o Liverpool de Jurgen Klopp. Mais uma grande oportunidade para o brasileiro seguir impressionando.