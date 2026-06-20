'Ricardo Pepi pode trocar o PSV por um grande clube europeu após a Copa do Mundo'

Ricardo Pepi, jogador do PSV, é destaque na primeira página do Tuttosport nesta manhã de sábado. O atacante de 23 anos, natural dos Estados Unidos, está na mira da Juventus para substituir Jonathan David.

Segundo o jornal esportivo italiano, David já estaria de saída de Turim. Dusan Vlahovic também caminha para uma saída sem custo da Juve.

A Juventus está disposta a investir em um atacante para o futuro. Pepi, que segundo o Transfermarkt vale 30 milhões de euros, está na mira do clube.

No entanto, o PSV não vai simplesmente aceitar a saída do artilheiro. Pepi tem contrato com o clube de Eindhoven até meados de 2030.

No início deste ano, Pepi esteve perto de uma transferência para o Fulham, mas sua ida para a Premier League fracassou no último momento.

Embora ambos os clubes já tivessem chegado a um acordo verbal sobre um valor de transferência de cerca de 35 a 40 milhões de euros, acabaram por entrar em desacordo quanto à data de início do contrato.

Atualmente, Pepi participa da Copa do Mundo com a Seleção dos EUA. Os americanos já estão classificados para a próxima fase.