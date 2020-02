Ricardo Goulart no Atlético-MG? Atacante embarca para o Brasil após volta da família

O jogador estava na China e está voltando ao Brasil por conta do surto de coronavírus no país

O surto de Coronavírus na também está mexendo com o mundo do futebol. Jogos foram adiados pela federação local e muitos jogadores que lá atuam se dizem preocupados. Alguns, inclusive, estão mudando seus planos, como é o caso de Ricardo Goulart.

O atacante, que atualmente pertence ao Guangzhou Evergrande, postou um vídeo nos stories do Instagram em que aparece entrando em um avião e, pela legenda, dá a entender que está voltando ao .

A mulher do jogador, Daiane Goulart, e os dois filhos do casal já retornaram, de acordo com uma publicação feita por ela na segunda-feira. “Com o coração partido estamos aqui deixando o lugar (China) que nos traz tanta felicidade, rumo ao destino (Brasil) que possivelmente nos deixará um pouco mais seguro no quesito vírus, né?", disse ela na publicação.

Daiane reforçou que não queria ter deixado marido sozinho, mas o bem estar dos filhos a motivou a retornar antes do atacante. “Meu coração está em pedaços por deixar Ricardo na China, mas devido o trabalho é necessário que ele fique ao menos por enquanto, e espero muito que logo ele também consiga liberação pra estar junto de nós", disse.

O destino do atacante no Brasil pode ser Belo Horizonte. O Yahoo colocou o jogador ex- e na mira do . De acordo com o portal, o já sondou Goulart e seu staff e deixou claro o interesse em contratá-lo.

Grande parte da torcida, porém, não gostou muito da ideia e foi às redes sociais reclamar do posível reforço.

Além de Goulart, outros jogadores brasileiros já se manifestaram sobre o vírus. O meia Paulinho, também do Guangzhou Evergrande, disse que pensou em deixar o país. Hulk e Oscar, do Shangai SIPG, agradeceram aos médicos envolvidos no combate ao vírus. Já Mille, ex- , que hoje está no Wuhan Xinjiyuan, pediu ajuda em suas redes sociais, e fez apelo para retornar ao Brasil.