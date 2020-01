China adia todos os jogos devido ao surto do coronavírus; Paulinho pensou em voltar

A Federação Chinesa tomou a decisão após 170 mortes relatadas no país por causa do vírus

A situação na devido ao coronavírus não está fácil. Depois de 170 mortes e mais de 7.700 pessoas infectadas, a Federação Chinesa de Futebol resolveu adiar todos os jogos no país.

De acordo com a nota, os jogos de todas as categorias estão suspensos por tempo indeterminado. A medida foi tomada para evitar a propagação do coronavírus em Wuhan, cidade mais afetada.

Em entrevista ao Mundo Desportivo, o jogador brasileiro Paulinho, que hoje joga na China, no Guangzhou Evergrande, disse que está preocupado por causa da propagação do vírus: "Pensei em sair da China por causa do coronavírus, especialmente pela minha família, mas nos garantiram que podemos ficar tranquilos”.

O volante disse também que, embora esteja a 1.000km de Wuhan, as recomendações são de que se saia de casa o menos possível.

Os jogos da estão suspensos, mas o time também participa de campeonatos continentais da Ásia e, para isso, precisa viajar à Coreia, e Malásia.