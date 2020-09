Quem é Gabriel Magalhães, brasileiro contratado pelo Arsenal?

O zagueiro começou sua carreira no Avaí e, após grande destaque no Lille, da França, chega como a grande esperança do Arsenal para a defesa

Aproximadamente há três anos atrás, o zagueiro Gabriel Magalhães era anunciado no : o jovem natural de , até então com 19 anos, havia terminado a temporada de 2016 na reserva do Avaí e chegou para reforçar o sub-20 da equipe francesa . Hoje, foi anunciado como o novo reforço do .

Para contratar o jovem de 22 anos e vencer a concorrência de outros gigantes da Europa, os Gunners desembolsaram uma quantia de 25 milhões de libras (cerca de R$ 180 milhões). Agora, ele ficará com a camisa 6 em contrato válido por cinco temporadas e se junta a outros brasileiros na equipe, como David Luiz e Willian,

Além do Arsenal, o era um dos grandes interessados no brasileiro. Como trunfo, o clube de Mikel Arteta contou com sua boa relação com os dirigentes do Lille, principalmente após a negociação de Nicolas Pepe, que se transferiu ao Emirates Stadium por 72 milhões de libras.

Além dos dois gigantes ingleses, e também estavam de olho em Gabriel Magalhães. O Real Madrid também foi especulado como um possível destino para zagueiro , assim como o .

Mas quem é o garoto, que saiu do sem nem atuar pela primeira divisão do Brasileirão e hoje brilha na Europa? Confira a trajetória do zagueiro que pode se tornar o próximo grande nome brasileiro da posição.

Carreira

Mesmo sendo paulistano, Gabriel Magalhães teve seu começo no futebol longe de São Paulo: o Avaí descobriu o garoto numa escolinha de futebol em Osasco e o levou para Florianópolis em 2013. Na base dos catarinenses, não demorou até que o zagueiro se tornasse uma das grandes promessas do clube.

Depois da de 2016, quando o Avaí chegou até a quarta fase da competição, o zagueiro subiu para os profissionais junto com outros três companheiros. Em seus primeiros meses no time de cima, já ganhou a posição e começou a de 2016 como titular da zaga do clube. Além disso, chegou a ganhar oportunidades na seleção brasileira sub-20.

Terminou o ano como reserva, mas foi disputado no mercado da bola ao fim daquela temporada: , e o Lille sondaram o jovem, que decidiu ir para a e rendeu três milhões de euros ao Avaí. No LOSC, porém, passou por momentos complicados.

Integrado ao Lille B, chegou até a completar o banco de reservas em algumas oportunidades, mas não conseguiu jogar neste primeiro momento. Assim, foi emprestado para clubes como o Troyes, da Ligue 2, e para o Dinamo Zagreb, onde atuou no sub-23.

A sua ascensão só começou ao retornar para o Lille numa segunda oportunidade. Ao final da temporada 2018-19, recebeu chances quando Christophe Galtier, treinador do clube, sofria para montar a equipe, com várias lesões o impedindo de contar com sua dupla titular. Já que o reserva imediato Kouadio-Yves Dabila não convenceu, estreou como titular diante do , em fevereiro de 2019.

Depois daí, não perdeu mais a titularidade. Terminou o ano valorizado e nesta temporada de 2019-20, só aumentou seu status: foi o principal zagueiro do clube francês, que terminou a temporada da na quarta posição.

Estilo de jogo

Em um período onde muito se fala sobre zagueiros modernos , é incomum vermos defensores ao velho estilo de "xerifão" ganhando tanto prestígio em ligas europeias: Gabriel Magalhães compensa sua inconsistência em sair jogando com muita qualidade no um contra um.

Com muita imposição física, o brasileiro é ágil, muito veloz e com boa impulsão. Assim, costuma ir muito bem no jogo aéreo, algo incomum para zagueiros de sua idade, e dificilmente é driblado ou perde na velocidade.

Mesmo assim, ainda tem pontos a corrigir: as vezes, comete erros de posicionamento e não contribui tanto na construção de jogo. Mesmo assim, trata-se de um defensor com potencial de crescimento altíssimo, dada a sua imposição física.