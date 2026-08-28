Reviravolta dramática: Liverpool abre as portas para o retorno de Arnold

Em uma reviravolta dramática que ninguém esperava, uma bomba de grande calibre explodiu no mercado de transferências, tendo como protagonista o astro inglês Trent Alexander-Arnold, que pode retornar à sua antiga casa, Anfield, apenas alguns meses depois de sua saída rumo à capital espanhola.

O famoso jornalista Ben Jacobs revelou notícias de última hora que confirmam que a diretoria do Liverpool entrou em negociações avançadas com a do Real Madrid para reaver o lateral inglês por apenas 15 milhões de euros.

Jacobs afirmou: "O Liverpool está em negociações avançadas com o Real Madrid a respeito de seu ex-jogador Alexander-Arnold. O Liverpool pagará 15 milhões de euros pelo lateral-direito, que não teve muitas oportunidades de jogar desde que se juntou ao clube".

Minutos em campo: a palavra-chave

Jacobs esclareceu que as negociações chegaram às suas etapas finais, diante de um desejo evidente do próprio jogador de obter uma chance maior de atuar, depois de se ver no banco de reservas do Real Madrid em meio à acirrada concorrência pela posição de lateral-direito.

Esse tropeço vem após a contratação do holandês Denzel Dumfries pelo clube merengue para reforçar a mesma posição, o que dificultou a tarefa do inglês de garantir um lugar como titular na escalação da equipe.

A fonte acrescentou que Alexander-Arnold, que passou longos anos na academia do Liverpool antes de se tornar um de seus principais astros, ainda faz questão de retornar ao estádio de Anfield, que testemunhou a construção de sua glória.

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Um retorno inesperado

Alexander-Arnold havia deixado o Liverpool no verão de 2025 em uma negociação que gerou muita polêmica entre os torcedores do Liverpool, para se juntar ao Real Madrid em uma nova experiência na qual se depositavam grandes esperanças.

Mas os últimos acontecimentos escancararam a porta para um cenário que não estava nos planos. Caso o negócio se concretize, o retorno de Alexander-Arnold ao Liverpool será uma das principais surpresas do mercado de transferências do verão, e o regresso do filho pródigo do clube à sua casa novamente, apenas alguns meses depois da despedida.