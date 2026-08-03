Reviravolta dramática e inesperada: forte revés para o Arsenal no mercado de transferências

Em uma reviravolta dramática e inesperada, o Newcastle United rejeitou, nesta segunda-feira, a mais recente proposta oficial apresentada pelo Arsenal para a contratação de seu meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, apesar dos relatos da imprensa que indicavam que os dois clubes estavam prestes a chegar a um acordo definitivo por 93 milhões de euros, em um forte revés para as ambições dos Gunners de fechar a negociação mais notável deste verão.

O jornal "Chronicle", que acompanha diariamente as notícias do Newcastle United, revelou novas informações sobre o assunto, sem relação com os relatos anteriores publicados por veículos de imprensa britânicos de destaque, entre eles a "BBC Sport" e o "The Times", que indicavam que um acordo entre os dois clubes estava muito próximo.

A novela das recusas repetidas continua

A história de Bruno Guimarães parece uma longa novela dramática, com o Arsenal empregando esforços intensos para contratar o jogador brasileiro de 28 anos, que deseja claramente deixar o Newcastle e se juntar ao clube londrino.

Ainda assim, o Newcastle rejeitou várias propostas consecutivas do Arsenal pela contratação de seu meio-campista estrela. Inicialmente, os Magpies recusaram uma oferta de 64 milhões de euros, depois 75 milhões de euros, antes de rejeitar uma terceira proposta de 85 milhões de euros.

O acordo iminente se transforma em miragem

Na última sexta-feira, vários veículos de imprensa britânicos de destaque, entre eles a "BBC Sport" e o jornal "The Times", revelaram que um acordo entre os dois clubes estava muito próximo por 93 milhões de euros, valor que o Newcastle esperava obter desde o início.

A negociação parecia caminhar muito bem, especialmente depois que o ex-jogador do Olympique Lyon concordou com um contrato de 5 anos com o clube londrino, em um movimento considerado como uma luz verde para a conclusão da transferência.

Os veículos de imprensa britânicos acrescentaram que se esperava a chegada do internacional brasileiro a Londres em breve para realizar os exames médicos habituais, o que foi considerado uma prova adicional de que a negociação avançava a todo vapor e estava a poucos passos do anúncio oficial.

Newcastle rejeita a quarta proposta e mantém sua posição

Mas, na segunda-feira, o jornal "Chronicle" lançou uma surpresa de peso, ao indicar que o Newcastle rejeitou uma nova proposta oficial do Arsenal pela contratação de Bruno Guimarães, sem revelar o valor específico da oferta.

Essa recusa representa um forte revés para o Arsenal, que esperava concluir a negociação o mais rápido possível para reforçar seu meio-campo antes do início da nova temporada.