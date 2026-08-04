Revelada a reação de Flick após as declarações polêmicas de Ferran

Relatos da imprensa revelaram a reação de Hansi Flick, treinador do Barcelona, às declarações polêmicas feitas pelo atacante da equipe, Ferran Torres, sobre seu futuro no clube catalão.

Ferran Torres havia gerado uma onda de polêmica em torno de seu futuro no Barcelona, após deixar a porta aberta para uma possível saída, apesar de estar vinculado a um contrato com o clube até 2027, afirmando que não sabe se voltará a vestir a camisa do time catalão.

O jogador disse, em declarações a veículos de imprensa americanos: "O Barcelona precisa provar que me quer. Eles podem vir negociar, e no final conversaremos sobre tudo".

E acrescentou: "No momento, a única coisa que sei é que devo estar lá no dia 12 e treinar com eles, então veremos o que vai acontecer. Ninguém sabe, pois no futebol tudo pode mudar em um minuto, por isso tenho que estar preparado para qualquer coisa".

E prosseguiu: "Tenho contrato, mas no futebol ninguém sabe o que pode acontecer. Estou esperando tomar a decisão certa, e ainda não sei".

De acordo com o jornal Marca, as declarações de Ferran Torres não agradaram ao treinador alemão, especialmente porque o jogador é uma peça importante em seus planos para a próxima temporada e faz parte de seus cálculos ofensivos.

Apesar do incômodo de Flick com as declarações de seu jogador, o treinador alemão está bem ciente da natureza do futebol e de suas reviravoltas, e sabe que o futuro dos jogadores pode mudar em pouco tempo.

As declarações de Ferran Torres surgem em meio ao interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo, sendo que o clube francês ainda não apresentou uma proposta oficial, mas o Barcelona aguarda a possibilidade de que uma oferta chegue nos próximos dias.

A diretoria do Barcelona lida com a situação do jogador com calma, apesar de estar incomodada com a maneira como ele escolheu revelar suas dúvidas pela imprensa, em vez de tratar o assunto diretamente com os dirigentes do clube.

Algumas vozes dentro do Barcelona veem as declarações de Ferran Torres como uma possível tentativa de pressionar a diretoria a melhorar os termos de seu novo contrato, especialmente porque o contrato atual se estende até o verão de 2027.

A posição de Flick permanece clara: o treinador alemão deseja manter Ferran Torres por considerá-lo um jogador importante em seu projeto, mas o futuro do atacante passou a ser tema de debate dentro do clube, à espera do que os próximos dias trarão e de saber se o Paris Saint-Germain se movimentará oficialmente para contratá-lo.

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