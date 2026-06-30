Reunião decisiva aproxima Marmoush de seu novo destino

Parece que o futuro do egípcio Omar Marmoush, atacante do Manchester City, continuará sendo um dos assuntos mais comentados do atual mercado de transferências de verão, diante do crescente interesse em contratá-lo antes do início da nova temporada.

Isso ocorre em um momento em que a seleção egípcia se prepara para um confronto muito aguardado contra a Austrália, na noite desta sexta-feira, no estádio de Dallas, pelas oitavas de final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em meio a grande expectativa pela participação de Marmoush e pela continuidade de seu brilhantismo com a camisa dos Faraós.

Ao mesmo tempo, o Galatasaray, da Turquia, continua seus preparativos para a nova temporada, depois de ter colocado o reforço do ataque como prioridade máxima durante a janela de transferências de verão.

De acordo com o site “Africa Foot”, a diretoria do Galatasaray deseja contratar Omar Marmoush por empréstimo, incluindo no contrato uma cláusula que conceda ao clube turco o direito de compra definitiva do jogador.

A reportagem indicou que o jogador da seleção egípcia busca uma oportunidade de atuar regularmente e que não se opõe a viver uma nova experiência na liga turca, considerando que essa pode ser uma etapa que lhe proporcione um papel mais importante em campo, em linha com suas ambições esportivas.

Para convencer o jogador a aceitar a transferência, o Galatasaray se prepara para apresentar uma oferta financeira generosa, já que o clube turco pretende destinar um pacote financeiro superior a 10 milhões de euros para concretizar a negociação, enquanto Marmoush recebe atualmente um salário anual estimado em cerca de 10 milhões de euros na Inglaterra.

Por outro lado, a diretoria do Galatasaray aguarda a definição da situação do seu atacante argentino Mauro Icardi, além do esclarecimento das regras relativas ao número de jogadores estrangeiros, antes de dar os passos finais para concluir a negociação.

Espera-se que o ritmo das negociações se acelere nos próximos dias, já que os dirigentes do Galatasaray marcaram reuniões com o agente de Omar Marmoush para a próxima semana, a fim de discutir a possibilidade de chegar a um acordo.

Esse interesse surge após a temporada que Marmoush teve com o Manchester City, na qual disputou 36 partidas oficiais em diversas competições, marcando 8 gols e dando 3 assistências.

Omar Marmoush tem contrato com o Manchester City válido até junho de 2029, e seu valor de mercado atual é de 60 milhões de euros, de acordo com o site “Transfermarkt”, enquanto sua renda anual chega a cerca de 17 milhões de euros.