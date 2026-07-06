Reunião agendada com Flick decidirá o futuro do craque do Barcelona

Reunião agendada com Flick decidirá o futuro do astro do Barcelona. O meio-campista do Barcelona, Marc Casado, pretende se reunir com o técnico alemão Hansi Flick antes de tomar sua decisão final sobre seu futuro no clube catalão, em uma medida que poderá determinar se o ex-aluno da “La Masia” continuará sua trajetória com os “blaugranas” ou buscará uma nova oportunidade.

Casado confirmou, em declarações à imprensa durante sua participação no acampamento de verão com 150 crianças, que chegará à Cidade Esportiva na próxima segunda-feira para iniciar os treinos preparatórios para a nova temporada e se reunirá com Flick durante a semana para conhecer em primeira mão seus planos futuros.

O jogador de 21 anos disse: “Na segunda-feira, vou começar a preparação para a nova temporada e conversarei com quem for necessário”, afirmando que seu desejo de permanecer é claro, mas que não descarta a possibilidade de sair.

Cassado reconheceu que a última temporada não foi fácil, já que teve pouca participação nos planos do ex-técnico Xavi Hernández, dizendo: “Foi uma temporada diferente, tive que me adaptar a várias circunstâncias. Sempre dei o meu melhor quando me pediram para jogar; minha vontade de dar tudo de mim nunca vai mudar, e o técnico sabe disso muito bem.”

O meio-campista, torcedor do Barcelona até a medula, reforçou seu claro desejo de “continuar”, dizendo: “Se fosse outro clube, eu não hesitaria nem por um segundo, mas aqui no Barcelona tudo é diferente”, ressaltando que sua ligação emocional com o clube torna a decisão de sair ainda mais difícil.

Casado negou categoricamente os rumores que o ligam a negociações com outros clubes, dizendo: “O melhor é não dar atenção a nada; no fim das contas, circulam muitas mentiras. Deixem que digam o que quiserem; o clube não me disse nada, nem meu agente também”.

Ele ressaltou que esta não é a primeira vez que enfrenta dúvidas sobre seu futuro, dizendo: “Três temporadas atrás, também parecia que eu iria embora porque Xavi não contava comigo, e no fim das contas eu fiquei”.

Em outro contexto, Casado demonstrou entusiasmo com a possibilidade de o atacante argentino Julián Álvarez se juntar ao Barcelona, dizendo: “Julián é um jogador de nível mundial; se ele se juntar a nós, vai nos ajudar muito; vamos recebê-lo de braços abertos”.

No entanto, ele admitiu que seu maior sonho era jogar ao lado de seu compatriota argentino Lionel Messi algum dia, dizendo em tom sonhador: “Leo está em um nível totalmente diferente. Eu adoraria jogar com ele”.