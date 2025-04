Retrô x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Retrô recebe o Fortaleza na noite desta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado, o Retrô entra em campo depois de conquistar seu primeiro triunfo na Série C ao bater o Figueirense por 2 a 1, atuando como mandante. A equipe, que foi vice no Estadual, já havia se destacado na Copa do Brasil ao superar o Atlético-GO nos pênaltis, após igualdade no tempo regulamentar. O Fortaleza, por sua vez, tenta reencontrar o caminho das vitórias. No último compromisso, empatou por 0 a 0 com o Sport fora de casa e ampliou para oito o número de partidas sem vencer. Desde o resultado positivo sobre o Fluminense, no final de março, o time acumula uma sequência de cinco empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Retrô: Volpi; Eduardo, Rayan, Mendonça e Salomão; Jonas, Iba Ly, Radsley; Fernandinho, Maycon Douglas e Fialho. Técnico: Milton Mendes.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, David Luiz e Mancha; Mancuso, Zé Wellison, Pol Fernandez e Lucca Prior; Kervin Andrade e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Brítez, Moisés e Emi Martínez são desfalques.

Quando é?