Terceira fase da Copa do Brasil 2025: sorteio, jogos, times classificados, quando é, onde assistir e mais

Confira as primeiras informações da etapa que receberá os principais times brasileiros

A Copa do Brasil 2025 se aproxima de sua terceira fase, enquanto os últimos classificados ainda são definidos na etapa anterior. Nesta fase, 32 equipes disputam uma vaga nas oitavas de final, com a entrada de 12 times diretamente na competição. Entre eles, estão os campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, além do vencedor e das equipes mais bem colocadas do Brasileirão de 2024.

Os duelos serão disputados entre os 20 times que avançarem da segunda fase e os 12 que ingressam agora no torneio. A partir desta etapa, os confrontos acontecem em ida e volta, com a vaga sendo decidida pelo placar agregado. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

O sorteio dos confrontos dividirá os clubes em dois potes, organizados de acordo com a posição no Ranking da CBF, garantindo equilíbrio nos embates e aumentando a expectativa para os jogos.