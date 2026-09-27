Frenkie de Jong está próximo de retornar aos treinos coletivos com o Barcelona, já que se espera que comece a trabalhar com os jogadores não convocados para as seleções no dia 5 de outubro, com a previsão de se juntar ao grupo que reúne os jogadores convocados no dia 8 de outubro.

E com a agenda lotada que aguarda o Barcelona e a equipe de Hansi Flick, que começou a temporada a todo vapor, De Jong terá de recuperar o ritmo competitivo e adquirir o preparo físico necessário, antes que o técnico lhe dê o sinal verde para voltar às partidas.

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O internacional holandês, de 29 anos, entra na fase final do tratamento conservador, que escolheu para lidar com a ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, lesão que sofreu durante a Copa do Mundo.

Mas o retorno aos treinos com os companheiros, daqui a uma semana, não significa que sua participação nas partidas esteja próxima; pelo contrário, o esperado é o oposto, já que é natural que ele precise de mais duas ou três semanas de preparação, antes que Flick considere que chegou o momento adequado para o seu retorno, desde que não surjam dores nem ocorra uma recaída.

Além disso, a sequência de partidas importantes que o Barcelona tem pela frente não deixa muito espaço para que De Jong treine por períodos prolongados com os companheiros e em ritmo elevado, o que pode afetar o momento do seu retorno, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo".

Sua situação para o Clássico

É lógico que De Jong continue trabalhando sozinho no Barcelona, antes de começar a treinar com os companheiros na quinta-feira, dia 15 de outubro, após o retorno da equipe do confronto contra o Galatasaray em Istambul, pela Liga dos Campeões da Europa.

E o Barça disputará o primeiro Clássico desta temporada contra o Real Madrid no domingo, dia 25 de outubro. A comissão técnica da equipe catalã considera que a participação de De Jong antes do confronto com os merengues parece difícil, embora possa ser possível incluir o seu nome na lista da partida, mas a sua participação efetiva permanece incerta, a menos que a lesão de algum jogador leve o técnico a recorrer a ele, de acordo com o "Mundo Deportivo".

O confronto contra o Alavés, no dia 1º de novembro, parece uma data mais realista para o retorno de De Jong às partidas, já que há uma semana inteira entre esse jogo e a partida contra o Real Madrid, sem nenhum outro confronto durante esse período, o que dá ao jogador holandês a oportunidade de treinar diariamente com os companheiros, sem viagens ou sessões de recuperação que possam quebrar o seu ritmo.



