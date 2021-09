Resenha entre Neymar e Gabigol agita torcida do Flamengo nas redes sociais

Interações no Twitter construíram um cenário no qual o camisa 10 do PSG defende o Rubro-Negro

Pode sonhar, flamenguista! Gabigol e Neymar trocaram mensagens no Twitter e agitaram as redes sociais com a possibilidade do craque do PSG defender as cores do Flamengo no futuro.

Depois da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (22), pela semifinal da Copa Libertadores, Neymar e Gabigol agitaram as redes sociais, principalmente dos torcedores rubor-negors, com uma troca de mensagens via Twitter. Nelas, os companheiros de seleção discutem um cenário no qual o atacante do PSG é jogador da equipe carioca.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como faz antes das partidas do Flamengo, Gabigol falou sobre a semifinal da Libertadores em seu Twitter na tarde de quarta (22), dia do duelo. Quando o camisa 9 já estava se preparando para entrar em campo, Neymar respondeu o tweet do amigo, desejando-lhe boa sorte na decisão.

E, como se essa interação já não fosse o suficiente para a torcida se animar com Neymar, os dois ainda deram mais corda para as esperanças rubro-negras. Depois do descanso pós-jogo, na tarde desta quinta-feira (23), Gabigol respondeu a mensagem do jogador do PSG, que continuou o assunto, que logo se tornou um verdadeiro sonho para os torcedores de um dia ver o camisa 10 vestindo o uniforme do Flamengo.

Já pensou? 👀🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) September 23, 2021

Hahahaha todo mundo já imagina.. Maraca lotado, semi de liberta.. RJ pegando fogo, aquele clima 🤩😏 https://t.co/G07rWuwyqL — Gabi (@gabigol) September 23, 2021

Veja a troca de mensagens dos atacantes do Flamengo e do PSG, companheiros de seleção:

Neymar: Boa sorte

Gabigol: Esperando você

Neymar: Já pensou?

Gabigol: Hahahaha todo mundo já imagina.. Maraca lotado, semi de Liberta.. RJ pegando fogo, aquele clima.

E esta não foi a primeira vez que Neymar atiçou os flamenguistas. Em mais de uma oporunidade o atacante já deixou as posrtas abertas para um dia defender o Rubro-Negro carioca, uma delas ,em abril deste ano, quando abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram, respondendo com "talvez" sobre jogar no Flamengo ou voltar ao Santos, enquanto negou a possibilidade de atuar pelo São Paulo.