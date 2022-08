Renovação de Igor Vinícius no São Paulo tem multa contra vazamento de informação

Lateral direito de 25 anos ganhou aumento salarial e viu a multa rescisória para o exterior maior. Números, contudo, não podem ser revelados

Igor Vinícius teve o contrato com o São Paulo renovado nesta terça-feira (16). O novo acordo do lateral direito, que se encerra em dezembro de 2025, tem multa pesada contra o vazamento de informações, como soube a GOAL.

As partes não podem falar publicamente sobre as minutas do acordo sob risco de punição já estabelecida no vínculo — os valores não podem ser revelados.

Em que pese as cláusulas que impedem a divulgação de detalhes sobre o compromisso, a GOAL apurou que houve aumento salarial e imposição de uma multa rescisória maior para o exterior. O custo anual do atleta em seu antigo vínculo era de R$ 2,2 milhões, cerca de R$ 185 mil por mês.

Igor Vinícius tem recebido chances sob o comando de Rogério Ceni em 2022. O lateral direito de 25 anos esteve em campo em 35 partidas, sendo 22 na condição de titular. Neste período, em que atuou por 2.060 minutos, fez quatro gols e se responsabilizou por seis assistências.

O lateral direito não é o único que tinha contrato para renovar no Morumbi. O presidente Julio Casares e os seus pares no futebol ainda negociam as permanências do zagueiro Luizão e do meio-campista Igor Gomes. A diretoria também avalia se estenderá os compromissos do zagueiro Mirando, do lateral direito Rafinha, do lateral esquerdo Reinaldo e do atacante Eder.