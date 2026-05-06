René van der Gijp não entende de forma alguma a campanha difamatória contra o craque

René van der Gijp defende abertamente Kylian Mbappé no programa “Vandaag Inside”. O atacante francês foi alvo de críticas depois de ter feito uma viagem recentemente, enquanto seus companheiros de equipe enfrentavam o Espanyol.
Enquanto o elenco do Real Madrid se preparava para a partida contra o Espanyol no último fim de semana, Mbappé estava na Itália. Ele viajou com sua namorada para Cagliari.
No sábado à noite, apenas dez minutos antes do pontapé inicial de Espanyol x Real Madrid, o craque atacante estava de volta ao solo espanhol. Foi exatamente esse fato que incomodou alguns companheiros de equipe, segundo o El Mundo.
“Isso é coisa de garoto”, diz Van der Gijp, abrindo a matéria sobre o criticado Mbappé. “A Copa do Mundo está chegando, e ele já esteve sob pressão o ano todo. Ele tem três dias de folga e, pelo que sei, passa dois dias com a esposa em Cagliari. Para comer algo lá, relaxar em um barco e depois voltar. Com o que você está se preocupando?”
Torcedores irritados do Real Madrid já assinaram 1,5 milhão de vezes uma petição online exigindo a saída de Mbappé. “Eles já estão insatisfeitos com ele de qualquer maneira”, observa o apresentador Wilfred Genee.
“Ele marcou 28 gols em 24 jogos”, conclui Van der Gijp em defesa do craque do Real Madrid. “Ele marca três gols, e pronto, já passou”, diz Johan Derksen, achando que se trata de uma tempestade num copo d’água.
Van der Gijp tenta, por fim, explicar por que há tanta raiva contra Mbappé. “Sabe qual é o azar incrível dele? Quando ele saiu do PSG, vieram os sucessos. Agora todo mundo grita que ele foi o culpado pelo fracasso do PSG, porque Mbappé só se preocupava consigo mesmo. E isso continua até hoje.”