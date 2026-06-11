René van der Gijp: “Ele está muito abalado, terrivelmente abalado... Ele perdeu um amigo”

Kees Jansma está bastante incomodado com os acontecimentos em torno da seleção nacional de Curaçao, revelou René van der Gijp. O ex-assessor de imprensa da seleção holandesa deixou o cargo em Curaçao no mês passado, depois que Dick Advocaat voltou como técnico da seleção e Fred Rutten teve que se demitir por causa disso.

O caos se instalou quando Advocaat inicialmente se demitiu do cargo de técnico da seleção de Curaçao por motivos pessoais. Fred Rutten foi então indicado como seu sucessor, mas algumas semanas depois Advocaat voltou ao cargo. Rutten, vendo que não havia mais futuro ali, se demitiu, e Jansma também decidiu deixar o cargo de assessor de imprensa.

Na época, Jansma deixou claro que não era a escolha entre Advocaat ou Rutten que o incomodava, mas a maneira como a troca de treinador ocorreu. “Isso não tem nada a ver com a escolha de um ou de outro, mas com a forma como tudo aconteceu”, disse ele. “Primeiro, Dick Advocaat se demitiu, e isso é triste e lamentável. Mas depois, quando as coisas melhoram, o próximo tem que sair. Acho que isso não está certo. Para mim, isso vai longe demais.”

No programa “Vandaag Inside Oranje”, Van der Gijp conta nesta quinta-feira que Jansma ainda está muito abalado pelos acontecimentos. “Eu fui a um jantar em que Kees também estava. Percebi que Kees está realmente muito abalado. Terrivelmente abalado. Principalmente pelo que aconteceu”, disse o ex-jogador de futebol.

“Ele via o Dick realmente como um amigo. Isso agora acabou. O Kees simplesmente acha que o Dick não agiu corretamente. Ele esteve presente em tudo, viu todas as mensagens, passou por tudo. Mas ele também acha realmente terrível que isso tenha acontecido.”

“Eles se davam muito bem. Era sempre superagradável.” É justamente por isso que, segundo Van der Gijp, a ruptura afeta tanto o Jansma, de 78 anos.

Johan Derksen demonstra compreensão pela decisão de Jansma de deixar o cargo. “Acho que o Kees resolveu tudo de forma muito correta”, afirma o ex-lateral-esquerdo.