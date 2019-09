Renan Lodi se solta no Atlético de Madri e conquista confiança de Simeone

Time de Simeone vem deixando a desejar no começo da temporada, mas o lateral ex-Athletico Paranaense se destaca

Renan Lodi é uma das melhores notícias do nesse início de temporada. Atualmente em sexto lugar em , o time colchonero sofre um pouco nesse começo devido ao grande número de reforços, mas as duas laterais parecem estar em boas mãos - ou em bons pés. O fato, porém, de Renan Lodi, de apenas 21 anos, fazer sua primeira temporada na Europa vem chamando a atenção.

Kieran Trippier e Renan Lodi chegaram ao time espanhol com uma característica clara de atacar muito bem. Entretanto, os times de Simeone exigem, mais que um bom ataque, uma segurança na defesa. Lodi não começou bem na pré-temporada, mas foi trabalhado individualmente por Simeone e os auxiliares, Germán Burgos e Nelson Vivas e o aprendizado tem rendido bons frutos.

Na estreia em LaLiga veio um percalço: Lodi foi expulso com dois cartões amarelos. E é nesse ponto que entra a importância de compatriotas no elenco. O zagueiro Felipe e especialmente o sergipano Diego Costa - hoje naturalizado espanhol - foram importantes para que o jovem mantivesse os pés no chão e lembrasse que ele foi contratado pelo Atlético exatamente pela sua qualidade demonstrada no Paranaense, onde conquistou o título da .

Depois desse episódio da expulsão, Lodi fez boas partidas contra o e, especialmente, contra a . O time colchonero saiu perdendo por 2 a 0, mas foi buscar o placar e terminou o jogo com um empate, na primeira rodada da , que representou a estreia do brasileiro na competição europeia.

Suas atuações e seu histórico no renderam-lhe a convocação para a seleção brasileira principal. E agora busca se afirmar em uma posição que necessita de sucessores para Filipe Luís e Marcelo. A tendência é que Lodi se torne cada vez mais completo com aulas do exigente e didático professor 'Cholo' Simeone.