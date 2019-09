Retomada! Atlético Madrid alcança marca inédita na Champions diante da Juve

Pela primeira vez na Liga dos Campeões, o clube de Madrid consegue empatar um jogo que estava perdendo por dois gols

O empate do contra a foi heroico de várias formas. Enfrentando Cristiano Ronaldo, seu maior algoz, os Colchoneros conseguiram marca inédita em apenas 20 minutos: pela primeira vez em uma , o clube madrilenho conseguiu evitar a derrota em um jogo que perdia por dois gols de diferença.

Mesmo tendo começado bem o confronto, o Atletico sofreu com os contra-ataques, acabando por sofrer o primeiro gol em belo chute de Cuadrado. O segundo saiu pouco tempo depois, quando Alex Sandro conseguiu espaço na defesa e cruzou com perfeição para Matuidi, desmarcado e livre dentro da área para cabecear à queima-roupa, sem chance para Oblak.

Mas não existe jogo perdido para a esquadra de Simeone. Com o jogo morno no Estádio Metropolitano, Savic achou uma bonita cabeçada para recolocar os Colchoneros na partida. A partir daí, foi pressão até o final do jogo, quando, nos acréscimos, o mexicano Héctor Herrera conseguiu o segundo gol, também em um escanteio. Ainda deu para CR7 deixar toda a torcida espanhola sem ar, quase marcando um gol antológico em bela jogada individual.

Sobre o gol do meia mexicano e a recuperação do time no jogo, declarou Simeone: "Uma partida espetacular de Champions, com um adversário muito forte, muito duro, com uma ótima qualidade individual e coletiva. Começamos bem, apesar de não termos marcado gols. No segundo tempo eles nos machucaram duas vezes, mas não perdemos a esperança. Héctor está trabalhando muito e não é questão de sorte que ele entrou e marcou. Na vida, todo trabalho tem recompensa, no futebol, mais ainda."

O Atlético volta a campo na Liga dos Campeões no dia 1º de outubro, diante do Lokomotiv Moskow, na , buscando sua primeira vitória na competição.