Tite lamenta derrota para a Argentina e avisa: "há necessidade de resultado"

Treinador destacou também que a equipe vive um momento de preparação mas ressaltou a importância de voltar a vencer

A seleção brasileira perdeu para a por 1 a 0, no Superclássico, disputado na tarde desta sexta-feira(15), em Riade, na . Com a derrota, o chegou ao quinto jogo seguido sem vencer. Depois da partida, na coletiva de imprensa, Tite se mostrou incomodado com a ausência de vitórias. Destacou que a equipe está um "momento de preparação", mas destacou a necessidade do resultado.

"Há necessidade do resultado sim, esse é o momento do resultado sim. A forma como vamos buscar é criteriosa, mas ela se dá, mesmo sendo um momento de preparação"

Questionado se vai mudar o time contra a , adversária da próxima terça-feira(19), o treinador afirmou que vai refletir sobre o assunto antes de definir a equipe que levará a campo.

"Eu vou refletir em cima de posicionamentos e de desempenhos individuais. Hoje se caracteriza por contato físico. Vimos duelos individuais, o Scaloni disse, nós sofremos muito no primeiro tempo porque a gente não conseguia tirar a bola de vocês. Mas a gente não conseguiu traduzir isso em gol. Os atletas que entraram dando uma condição técnica boa vamos ajustar. Fabinho entrou bem, Lodi entrou bem, não estou dizendo que eles vão jogar, estou dizendo que a gente observa".

Abaixo, confira os principais pontos da coletiva de Tite

POUCA PRODUÇÃO



(Foto: Getty Images)

"Traduzir em gols as oportunidades é fundamental, e eu falo também do pênalti. Mantivemos bem no primeiro tempo, esse volume, depois não tivemos a mesma coisa. Mas uma coisa tem que entender, você dá mais a bola, te mantém mais preservado defencivamente, é inevitável, os grandes jogos acontecem dessa forma".

PRESSÃO

"Saber que essa pressão é inavitável, enquanto grandeza do cargo, de ser atleta da seleção. Eu vi um primeiro tempo bom, com domínio, mesmo não tendo as reais oportunidades. Segundo tempo não, tentei de diversas forças, coloquei pivô, procuramos alternativas mas não teve e quando a gente não vem com or resultado um fator pega, mesmo sendo jogos preparatórios, porque a grandeza exige isso.

MILITÃO E LUCAS PAQUETÁ

Militão normal, de velocidade, está num crescente, tem sequência de convocações e cada vez crescendo mais. Tem que ter calma com o Paquetá, jogo díficil, talvez os dois erros de passe tenha tirado a confiança dele. Então tirei ele, botei na direita. Com calma, o Paquetá é um grande jogador e vai evoluir como está evoluindo no ."

MEIO-CAMPO DA SELEÇÃO



(Foto: Getty Images)

"Aquela equipe era uma equipe que teve os seus momentos, depois teve na também, os centrais vinham fazer, quase quatro jogadores no meio-campo. O que o Fabinho pode dar com o Casemiro? Dividem as posições centrais, faz 2-1. Daqui a pouco essa passa ser uma alternativa nossa. Isso pode dar o Couto, ele jogou o último jogo, como externo e vindo para dentro, que foi o melhor momento dele na seleção. A gente começa a procurar e equacionar essas situações, de trazer o Firmino sim, mas trazer jogadores para o lado".

MESSI APITOU O JOGO?

"Não, eu só reclamei porque era para ele ter tomado o cartão e ele disse que era para eu calar a bola, depois acabou o jogo. É do jogo. Se você não botar árbitro grande nesse jogo, eles apitam o jogo. Era para cartão, eu reclamei e tinha razão em reclamar porque ele não deu cartão."

PAQUETÁ E COUTINHO JUNTOS

"O Paquetá é um jogador meia ofensivo, ele tem mais essa participação e não vamos fazer o fato dele ser substituído no intervalo. Calma. Ele tem virtudes, qualidade técnica. Você erra nos dois primeiros momentos e perde a confiança. Ele tem mais para dar, e vai dar mais. O Couto é meia-atacante também. Esse ajuste a gente precisa procurar, mas é mais difícil."