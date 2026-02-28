Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paraense 2026

Remo e Paysamdu se enfrentam neste domingo (1), às 17h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Canal do Benja, da TV Cultura do Pará e do Esporte na Cultura (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Remo chega para a final do Campeonato Paraense após eliminar o Cametá na semifinal, com uma vitória com por 3 a 2. A equipe concilia o estadual com o Brasileirão, mesclando o time na maioria dos jogos do regional, e está com uma sequência de 10 jogos sem perder.

Por outro lado, o Paysandu só está jogando o estadual. O Papão chegou à final após eliminar o Castanhal, na semifinal, com um triunfo por 1 a 0. Em sua campanha na competição, a equipe soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

O primeiro jogo da final do Campeonato Paraense promete ser muito equilibrado. Apesar de os dois jogos serem no Mangueirão, a ida será com mando do Remo e sua torcida deve fazer a diferença.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky Almeida; Patrick de Paula, Leonel Picco, Marcelinho e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Bonifazi, Castro e Iarley Brito; Paulo Henrique, Marcinho, Caio Mello e Thayllon; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Desfalques

Remo

Jaderson, Patrick, Klaus e Eduardo Melo seguem lesionados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 1 de março de 2026

domingo, 1 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Mangueirão - Belém, PA

