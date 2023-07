Remo x Operário-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Operário-PR se enfrentam na noite desta segunda-feira (10), a partir das 20h30 (de Brasília), no Baenão, em Belém, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming.

Sem perder há sete jogos na Série C, com três vitórias e quatro empates, o Remo, com 13 pontos, está fora da zona de classificação para a próxima fase. Após o empate sem gols com o Floresta, o técnico Catalá acredita que a próximo confronto pode ser o mais difícil até então.

"Talvez seja o jogo mais difícil que enfrentamos até agora, porque é uma equipe que não vai negociar jogar. Sabemos que vai ser difícil, mas não vou dar nenhuma arma para eles. Estamos organizando a melhor equipe, da melhor forma, para competir. Talvez tenha uma característica um pouco diferente. As mudanças te obrigam a fazer ajustes, mas entendo que temos condições de competir bem, diante dos nossos torcedores e procurar uma vitória.", afirmou o técnico Ricardo Catalá.

Do outro lado, o Operário-PR, com 19 pontos, busca se aproximar do líder Amazonas, que soma 24 pontos. A equipe está invicta há cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Guerra, Diego Ivo e Kevin; Anderson Uchôa, Marcelo, Rodriguinho; Pedro Vitor, Rafael Silva e Muriqui. Técnico: Ricardo Catalá.

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Allan Godói, Willian Machado e Arthur Neves (Pará); Índio, Vinicius Diniz e Alison Taddei; Erik Bessa, Vinícius Popó e Felipe Augusto. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Remo

Pedro Vitor cumprirá suspensão.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?