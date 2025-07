Remo x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h35 (de Brasília), Estádio Mangueirão, em Belém, pela 17ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada, do canal Desimpedidos no YouTube, além do SportyNet e Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo acesso à Série A, o Remo entra em campo buscando aumentar a sequência positiva após uma vitória e dois empates nos últimos três jogos disputados. No momento, ocupa a quinta posição, com 25 pontos, a mesma pontuação que o Cuiabá, mas com uma vitória a menos conquistada.

Por outro lado, o Novorizontino, em terceiro lugar, com 30 pontos, está a três pontos do líder Coritiba. Em 16 jogos disputados, acumula oito vitórias, seis empates e duas derrotas. Aproveitamento de 62%.

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida, Savio, Luan Martins, Pedro Castro, Jaderson, Janderson, Adailton, Marrony.

Novorizontino: Airton, Soares, César Martins, Dantas, Fábio Matheus, Jean Irmer, Marlon, Matheus Frizzo, Bruno José, Léo Natel, Robson.

Desfalques

Remo

William Klaus e Reynaldo estão machucados, enquanto Pavani e Luan Martins vão cumprir suspensão.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 17 de julho de 2025

quinta-feira, 17 de julho de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA

Retrospecto recente

Classificação

