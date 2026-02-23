Remo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Belém.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Remo x Internacional ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Classificado para a final do Parazão após eliminar o Cametá por 3 a 2 no placar agregado, o Remo agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. A equipe azulina ainda busca a primeira vitória no Brasileirão.

Até o momento, o Remo foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 na estreia. Na sequência, empatou com o Mirassol por 2 a 2 e com o Atlético-MG, que terminou em 3 a 3. Com dois pontos somados, o time paraense ocupa a parte de baixo da tabela e está a um ponto do Vasco, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Internacional chega embalado após garantir vaga na final do Gauchão. O Colorado aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Ypiranga no placar agregado da semifinal. Apesar do bom momento no estadual, o Inter também vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto conquistado, a equipe gaúcha está dentro da zona de rebaixamento e, assim como o Remo, busca a primeira vitória na competição nacional.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida, Cufré; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro (Carbonero).

Desfalques

Remo

Eduardo Melo, Jaderson e Klaus estão machucados.

Internacional

Bruno Tabata é desfalque.

Que horas começa Remo x Internacional

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

REM Outros INT 0 0 Empate 2 Vitórias Remo 1 - 2 Internacional

Remo 1 - 6 Internacional 2 Gols feitos 8 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

