Brasileirão
team-logoRemo
team-logoInternacional
Mounique Vilela

Remo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Estádio Mangueirão; confira a programação e outras informações do jogo

Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Belém.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Remo x Internacional ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Classificado para a final do Parazão após eliminar o Cametá por 3 a 2 no placar agregado, o Remo agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. A equipe azulina ainda busca a primeira vitória no Brasileirão.

Até o momento, o Remo foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 na estreia. Na sequência, empatou com o Mirassol por 2 a 2 e com o Atlético-MG, que terminou em 3 a 3. Com dois pontos somados, o time paraense ocupa a parte de baixo da tabela e está a um ponto do Vasco, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Brasileirão
Remo crest
Remo
REM
Internacional crest
Internacional
INT

Do outro lado, o Internacional chega embalado após garantir vaga na final do Gauchão. O Colorado aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Ypiranga no placar agregado da semifinal. Apesar do bom momento no estadual, o Inter também vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto conquistado, a equipe gaúcha está dentro da zona de rebaixamento e, assim como o Remo, busca a primeira vitória na competição nacional.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida, Cufré; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro (Carbonero).

Desfalques

Remo

Eduardo Melo, Jaderson e Klaus estão machucados.

Internacional

Bruno Tabata é desfalque.

Que horas começa Remo x Internacional

crest
Brasileirão - Brasileirão

Retrospecto recente

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

REM

Outros

INT

0

0

Empate

2

Vitórias

2

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

