Remo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Belém.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Remo x Internacional ao vivo
O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Classificado para a final do Parazão após eliminar o Cametá por 3 a 2 no placar agregado, o Remo agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. A equipe azulina ainda busca a primeira vitória no Brasileirão.
Até o momento, o Remo foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 na estreia. Na sequência, empatou com o Mirassol por 2 a 2 e com o Atlético-MG, que terminou em 3 a 3. Com dois pontos somados, o time paraense ocupa a parte de baixo da tabela e está a um ponto do Vasco, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
Do outro lado, o Internacional chega embalado após garantir vaga na final do Gauchão. O Colorado aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Ypiranga no placar agregado da semifinal. Apesar do bom momento no estadual, o Inter também vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto conquistado, a equipe gaúcha está dentro da zona de rebaixamento e, assim como o Remo, busca a primeira vitória na competição nacional.
Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida, Cufré; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro (Carbonero).
Desfalques
Remo
Eduardo Melo, Jaderson e Klaus estão machucados.
Internacional
Bruno Tabata é desfalque.
Que horas começa Remo x Internacional
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
