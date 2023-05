Remo x Botafogo-PB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (7), pela segunda rodada; veja como acompanhar na internet

O Remo recebe o Botafogo-PB na noite deste domingo (7), a partir das 19h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O Remo, finalista do Campeonato Paraense, está em busca de sua primeira vitória na Série C, após ter estreado com uma derrota por 3 a 1 para o São Bernardo. Enquanto isso, o Botafogo-PB venceu o Operário por 2 a 1 na primeira rodada do torneio e está buscando sua segunda vitória consecutiva.

Existe um equilíbrio significativo entre as duas equipes. Em 13 jogos disputados, houve três vitórias para cada lado, além de sete empates. No mais recente confronto válido pela Série C de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Matheus Galdezani e Pablo; Muriqui e Pedro Vitor. Técnico: Marcelo Cabo.

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Marco Antônio; Matheus Anderson, Bismark e Bruno Paraíba. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Não há desfalques confirmados.

Quando é?