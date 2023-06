Remo x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e América-RN entram em campo na noite desta quinta-feira (9), às 1630h (de Brasília), no estádio Baenão, em Belém, em duelo válido pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Na lanterna ainda sem pontuar, o Remo entra em campo buscando a sua segunda vitória na competição. Até o momento, o time paraense acumula uma vitória, uma derrota e quatro derrotas.

Já o América-RN é o vice-lanterna do campeonato, com 5 pontos. O Mecão ganhou um jogo, empatou dois e perdeu outros três.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guera, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Galdezani, Pablo Roberto; Jean Silva, Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

América-RN: Bruno Pianossolla, Everton Souza, Jean Pierre, Everton Sena, Luiz Paulo, Kaio Cezar, Vini Guedes, Elvinho, Iago, Wallace Pernambucano, Gabriel Silva. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Remo

Álvaro está suspenso.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?