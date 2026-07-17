Um relatório espanhol revelou que um árbitro árabe tem o direito de apitar a final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, entre Espanha e Argentina.

A seleção espanhola enfrentará a argentina, no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe de arbitragem que conduzirá a tão esperada partida, liderada pelo esloveno Slavko Vinčić, que contará com a colaboração de seus compatriotas Tomaž Klanknik e Andraz Kovačić, enquanto os cargos de quarto árbitro e assistente de vídeo foram atribuídos aos jordanianos Adham Al-Makhadem e Mohammed Al-Klaf.

O site espanhol “Archivo Far” criticou a escolha do árbitro esloveno para apitar a final da Copa do Mundo, afirmando que o jordaniano Adham Al-Makhadeh teria sido o mais merecedor de apitar essa partida, em vez de ser escalado apenas como quarto árbitro.

O site espanhol elaborou uma reportagem sobre Al-Makhadma, considerando-o o melhor árbitro da Copa do Mundo de 2026 e afirmando que, se fosse uma questão de mérito, seria o árbitro jordaniano quem apitaria a final.

O “Archivo Far” considerou que Makhadmeh era o mais merecedor, não apenas devido ao excelente desempenho que apresentou durante o torneio, mas também por pertencer à Confederação Asiática de Futebol, o que lhe confere uma vantagem por não pertencer aos continentes das duas seleções finalistas, ao contrário de Vinsic.

O árbitro jordaniano apitou quatro partidas na atual edição da Copa do Mundo: começou com o confronto entre Espanha e Cabo Verde, depois Bélgica e Nova Zelândia na fase de grupos, seguido por Inglaterra e República Democrática do Congo nas oitavas de final e, por fim, Bélgica contra os Estados Unidos nas quartas de final.