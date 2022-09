Reinier relata calvário no Borussia Dortmund: "Perdi dois anos"

Brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid ao clube alemão no final de 2020, somando aproximadamente, apenas, oito jogos pela equipe

O brasileiro Reinier, de 20 anos, foi contratado pelo Real Madrid em 2020, mas sem espaço na equipe espanhola, acabou viajando para a Alemanha, onde pretendia jogar pelo Borussia Dortmund e ganhar a experiência necessária para retornar ao clube espanhol em algum momento.

No entanto, a vida do atacante não foi nada fácil, já que jogou na equipe alemã em apenas 741 minutos (cerca de oito partidas) durante dois anos, marcando um gol e uma assistência no período. Para Reinier, deixar o Borussia Dortmund foi um alívio: "Eu só queria sair de lá. Eu fiz minha parte, treinei, fui para casa e estive lá todos os dias. Eu sempre cheguei na hora certa. Eu respeitava todas as pessoas que trabalhavam no clube. Eu tenho a consciência tranquila", relatou, ao podcast Gringolândia.

Após o longo período de Borussia Dortmund, onde o atleta teve poucas oportunidades de atuar, finalmente o atacante terá uma nova oportunidade, dessa vez no Girona, da Espanha. “Passaram dois anos que, para mim, foram perdidos e não vão voltar. Agora tenho que recomeçar dando a vida aqui no Girona”, completou Reinier.

Getty Images

O atleta ainda relatou que a vida no novo clube começou bem e voltou a treinar tranquilamente. No Girona, em cinco jogos disputados nesta temporada, conseguiu marcar um gol, e agora busca continuar recebendo cada vez mais minutos para evolução e desenvolvimento individual.