Reinier no Borussia Dortmund: veja tempo de contrato e detalhes do empréstimo

Sem espaço no Real Madrid, brasileiro acerta empréstimo ao Borussia Dortmund e se junta a outros jovens craques como Jadon Sancho e Erling Haaland

Nesta quarta-feira (19), o meia atacante Reinier, de 18 anos, acertou seu empréstimo ao , da , conforme a Goal já havia antecipado. A jovem promessa, que pertence ao , assinou um contrato válido por duas temporadas, até 30 de junho de 2022.

Revelado pelo , Reinier foi contratada pelo clube espanhol no início de 2020, por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na época), a exemplo do que havia acontecido com VInicius Jr. e Rodrygo. Porém, o meia não teve o mesmo espaço que seus companheiros na equipe principal.

Vinicius e Rodrygo também não foram muito aproveitados de início e também tiveram empréstimos cogitados, mas depois engataram boas partidas e foram mais utilizados por Zidane.

Ainda sem jogos pelo time principal do Real Madrid - tendo atuado apenas pelo Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola -, Reinier optou por embarcar em um novo desafio, em um clube que é reconhecido pelo bom trabalho que faz com jovens jogadores.

Hoje inicio mais um desafio na minha vida! Obrigado @BVB pela oportunidade de vestir essa camisa!#bemvindoreinier🇧🇷 #hejabvb 🐝 pic.twitter.com/HqdZB8XDWq — Reinier Jesus (🏡) (@ReinierJesus_19) August 19, 2020

A trajetória do meia brasileiro é semelhante a de Jadon Sancho, que não tinha muito espaço no e aceitou a proposta do Borussia Dortmund. Hoje, o inglês é uma das sensações do futebol mundial e é cobiçado por clubes como o Manchester United por enormes quantias.

Além de Sancho, o Borussia conta com Erling Haaland, de 20 anos, como principal nome no setor ofensivo.

Nesta temporada, o clube alemão ainda recuperou o bom futebol do lateral Achraf Hakimi, que também pertencia ao Real Madrid e agora acertou sua transferência à Inter de Milão após um ano de muito destaque na Bundesliga.

Na apresentação virtual de Reinier, nesta quarta-feira, o clube alemão relembrou outros brasileiros que fizeram sucesso com a camisa amarela, como os zagueiro Júlio César, titular da Seleção na Copa de 1986, e Felipe Santana, vice da Liga dos Campeões de 2013, os laterais Dedê e Evanilson, os meias Tinga, Flávio Conceição e Leandro, além dos atacantes Ewerthon e Amoroso.