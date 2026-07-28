Regragui revela o segredo que mudou sua trajetória como treinador

O marroquino Walid Regragui falou sobre os principais momentos que moldaram sua personalidade como treinador, destacando as diferenças essenciais entre suas experiências no Fath Rabat e no Wydad Casablanca, e afirmando que cada clube tem sua filosofia própria, que impõe ao treinador um estilo diferente de trabalho e de gestão da equipe.

Regragui explicou que seus anos no Fath lhe deram uma oportunidade ideal de experimentar e evoluir, enquanto sua experiência no Wydad lhe impôs a mentalidade da vitória rápida e o convívio com a pressão da disputa por todos os títulos.

Regragui disse, em declarações reproduzidas pelo site "Al Botola" marroquino, que o Fath Rabat foi como um verdadeiro laboratório para ele no início de sua trajetória como treinador.

E esclareceu: "O Fath foi como um laboratório para mim, porque consegui experimentar vários sistemas táticos, como o 4-4-2, o 4-3-3 e a defesa com cinco jogadores. Além disso, vendíamos vários jogadores ao final de cada temporada, o que nos obrigava a reconstruir a equipe de forma contínua".

Acrescentou que essas circunstâncias lhe deram o tempo necessário para crescer e evoluir, ao dizer: "Por isso permaneci seis anos no Fath, porque trabalhava com tranquilidade e evoluía como treinador, e conseguimos, no fim, conquistar o título do Campeonato pela primeira vez na história do clube, uma conquista que ficará gravada na minha memória".

A vitória em primeiro lugar e sem tempo para esperar

Sobre sua experiência no Wydad, Regragui afirmou que a natureza do trabalho é completamente diferente da do Fath, por causa do tamanho das expectativas e da pressão da torcida.

Disse: "A grande diferença entre o Fath e o Wydad é que o primeiro te dá tempo para construir, enquanto no Wydad você tem que vencer e apresentar um bom desempenho toda semana, porque o tamanho das exigências e das pressões é muito maior".

E acrescentou: "No Wydad aprendi a vencer rápido, porque senti, depois de apenas três meses, que as coisas poderiam se complicar se não obtivéssemos resultados, e eu precisava me adaptar rapidamente à mentalidade de um clube que só aceita vitórias".

Regragui destacou que o período que passou no Wydad é um dos principais momentos de sua carreira como treinador, referindo-se às conquistas que alcançou com a equipe.

Disse: "Conseguimos conquistar o título do Campeonato e devolvemos ao Wydad o título por dois anos consecutivos, após uma ausência de trinta anos. Além disso, fomos campeões da Liga dos Campeões da África e chegamos à final da Copa do Trono, e talvez tenha sido uma das melhores temporadas na história do clube".

O segredo do sucesso: entender a identidade de cada clube

Regragui encerrou sua fala reafirmando que o sucesso de qualquer treinador está ligado à sua capacidade de compreender a identidade do clube em que trabalha e de se adaptar à sua cultura e às suas exigências.

Disse: "O treinador tem que se adaptar ao clube que dirige, porque cada equipe tem sua história, sua personalidade e suas exigências próprias, e foi isso que aprendi ao longo da minha carreira".