A Federação Marroquina de Futebol anunciou a convocação de Ilias Akhomach, atacante do Villarreal, para a lista da seleção do Marrocos, em uma medida que gerou muitos questionamentos, já que o Marrocos não revelou qual jogador ficará de fora para dar lugar a Akhomach.

O jornal espanhol "As" informou, na noite de terça-feira, que todos os dados indicam que Brahim Díaz, astro do Real Madrid, pode ser o excluído da lista, por estar sofrendo com fortes problemas físicos no último período.

O "As" havia revelado na segunda-feira que Díaz disputou as últimas partidas sentindo fortes dores, o que pode estar por trás de sua ausência na lista da seleção marroquina durante a atual data Fifa.

Apesar de não ter havido uma confirmação oficial até o momento, os indícios sugerem que o jogador do Real Madrid não participará com o Marrocos das partidas contra Gabão e Lesoto, e depois contra Gana no aguardado amistoso, diante de sua necessidade de descansar e se recuperar de seus problemas físicos.

Akhomach: uma nova recompensa

Por outro lado, Ilias Akhomach recebeu uma nova oportunidade com a seleção marroquina, depois que o técnico Mohamed Ouahbi decidiu convocar o atacante do Villarreal.

Akhomach nasceu fora do Marrocos, mais precisamente em Piera, na cidade espanhola de Barcelona, mas acabou optando por representar o país de suas origens no âmbito internacional.

O jogador de 22 anos disputou 13 partidas com a camisa da seleção marroquina até agora, mas ainda busca marcar seu primeiro gol internacional.

Díaz: chegou a hora da pausa

Desde o início da atual temporada, José Mourinho, o treinador, deixou claro, por meio de suas declarações e decisões, o quanto conta com Díaz em seus planos, já que o jogador marroquino se tornou um elemento importante no lado direito e retribuiu a confiança de seu treinador com atuações fortes.

Ao longo de suas quatro temporadas com a camisa do Real Madrid, Díaz parece estar em sua melhor posição para consolidar seu lugar como titular indispensável, mas seus atuais problemas físicos podem atrapalhar seu progresso de forma temporária.

Ao mesmo tempo, a decisão de deixá-lo de fora da atual data Fifa pode ser benéfica para o jogador, pois lhe concede o descanso necessário para se recuperar e retornar aos gramados o mais rápido possível.

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