Regra "Lionel Messi": jogadores do Barça têm que pegar leve com o craque nos treinos?

Permanência de camisa 10 no Camp Nou reaqueceu debate sobre uma possível "proteção" no clube

Lionel Messi é o bem mais valioso do , e todos os fãs do clube catalão soltaram um suspiro coletivo de alívio quando o argentino concordou em permanecer no Camp Nou para a temporada 2020/2021.

O seis vezes melhor do mundo escancarou o desejo de mudar de ares, mas acabou cedendo - não sem antes fazer duras críticas à atual diretoria em entrevista exclusiva à Goal.

Não por acaso muitos opositores do presidente Josep Maria Bartomeu estão massageando o ego do camisa 10 de olho nas eleições de março de 2021.

Jordi Farré, pré-candidato, disse que a insatisfação de Messi comprova que o clube precisa de um novo projeto. Outro pré-candidato de oposição, Lluiz Fernandez, defende a construção de uma estátua em homenagem ao argentino ao lado de Johan Cruyff.

É bastante claro que agradar Messi é, até certo ponto, algo importante para aqueles que dirigem o Barça. Mas será que isso também se estende aos companheiros de equipe do craque dentro do campo de treinamento?



Existe uma regra que protege Lionel Messi?

A ideia de que existe algum tipo de "regra de Lionel Messi" surgiu após uma entrevista concedida por Jean-Clair Todibo ao jornal alemão Bild no começo deste ano.

Na ocasião, o zagueiro francês sugeriu que os jogadores do time catalão sabem que precisam fazer o possível para não machucar o camisa 10 durante os treinamentos.

"Todos sabemos que ele não pode se lesionar. Aprendi muito com ele e cheguei a roubar algumas bolas suas nos treinos. Mas você pega leve com Messi. Ninguém quer machucá-lo", afirmou.

Os comentários de Todibo repercutiram à época e voltaram à tona agora que Messi quase saiu, com algumas reportagens discutindo se realmente existe a tal regra.

Mas a resposta curta é que não. Não há evidências que sugiram que o Barcelona tenha adotado uma política que proíbe os jogadores de encarar Messi de maneira muito agressiva nos treinos.

Por outro lado, certamente há um certo grau de lógica na ideia de garantir que seu melhor jogador esteja em forma e saudável para jogar o máximo de partidas possível.

Diante disso, o comentário de Todibo sobre os ompanheiros "pegarem leve" com ele faz sentido, e é perfeitamente possível que muitos dos jogadores treinem com esse pensamento em suas mentes.

Mas a existência de tal regra não condiz necessariamente com outros testemunhos sobre Messi nos treinos do Barcelona. A intensidade das sessões - nas quais os jogadores não parecem "ir com calma" - pode facilmente ser vista no canal oficial do clube no YouTube.

Além disso, ex-companheiros de equipe já falaram sobre a "ferocidade" de Messi nos treinos, ressaltando como o argentino nunca se esquivou de disputas, especialmente nos primeiros dias.

Em declarações ao Bleacher Report no início de 2020, o ex-jogador do Barça Ramon Maso disse que Messi "sempre aparece e nunca foge". Outra revelação de La Masia, Jordi Gomez, que estava na mesma época no clube, destacou que o argentino treinava exatamente como jogava.

As coisas podem ter mudado um pouco nos últimos anos, com o corpo de Messi - como o de todo mundo - sujeito a mais lesões com o tempo. De fato, talvez haja um pouco mais de cuidado com o jogador de 33 anos na Ciutat Esportiva .

Mas, por enquanto, podemos supor que não existe uma "regra" paea pegar leve com o craque . Aliás, considerando a competitividade mundial de Messi, podemos garantir que ele mesmo não iria querer uma coisa assim.