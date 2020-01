Barcelona tem uma regra não escrita: pegar leve com Messi nos treinos

Jean-Clair Todibo diz que todos os jogadores catalães sabem que o camisa 10 não pode se lesionar

Com seis troféus de melhor jogador do Mundo, Lionel Messi é, sem dúvida, o principal nome do e da seleção . Com o seu talento inegável, que muitas vezes resolve um duelo, o craque é essencial para o sucesso dos catalães.

Por conta disso, os torcedores catalães tremem a qualquer ausência e possibilidade de lesão do camisa 10. E quem confirmou isso foi Jean-Clair Todibo, central do Barcelona emprestado ao .

Em entrevista ao jornal alemão Bild, o jogador revelou a forma como os companheiros do Barça tratavam Messi nos treinamentos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

"Todos os jogadores sabiam que não podiam lesionar Messi. Era preciso ter muito cuidado na forma como defendíamos Messi nos treinos", revelou.

O jovem ainda reconheceu que aprendeu muitas coisas ao trabalhar com o craque argentino.

"Aprendi muito com Messi e até lhe roubei algumas bolas, mas com cuidado para não o machucar", completou.