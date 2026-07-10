Reforço ideal para o Ajax na Copa do Mundo? “Ele é melhor do que Sean Steur”

Se Henk Spaan fosse diretor técnico do Ajax, teria trazido Azzedine Ounahi para Amsterdã. É o que escreve o colunista em sua coluna diária nojornal Het Parool.
Neste verão, Spaan escreve principalmente sobre a Copa do Mundo, mas, pelo segundo dia consecutivo, não consegue deixar de mencionar Sean Steur, que se transferiu para o Newcastle United.
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Desta vez, Spaan usa o jogo França x Marrocos (2 a 0) como motivo para sua sugestão urgente. “O número dez marroquino Ounahi, que normalmente transborda talento, só conseguiu ser perigoso uma vez, pouco antes do fim da partida.”
“Aliás, o valor de mercado desse jogador do Girona é de apenas 10 milhões de euros. Talvez seja algo para o Ajax? É melhor do que o Steur, veja bem”, avalia Spaan.
Aparentemente, Steur estragou tudo com Spaan, que ainda o elogiava muito durante sua temporada de destaque no Ajax.
Ounahi, de 26 anos, que ainda tem contrato com o Girona até meados de 2030, trabalhou no ano passado com Míchel e Daley Blind.
Essa dupla já assinou contrato com o Ajax. Os atacantes ucranianos Viktor Tsygankov e Vladyslav Vanat, do Girona, que sofreu rebaixamento, também foram associados ao time de Amsterdã nesta janela de transferências.