Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), pelas quartas de final do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras visita o Red Bull Bragantino nesta sexta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Nabizão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Red Bull Bragantino x Palmeiras DATA Sexta-feira, 14 de maio de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca a classificação para a semi do Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (14). Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Paulistão, de olho na semifinal do torneio estadual.

Para o confronto, é provável que o técnico Abel Ferreira mande a campo força máxima.

Elenco em campo!

Último dia de preparação antes das quartas do Paulista! 👊🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/r3DoVYciTo — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 13, 2021

Já o Bragantino, após cinco jogos sem saber o que é vencer (três empates e duas derrotas), reencontrou o caminho da vitória no meio da semana, quando bateu o Emelec na Copa Sul-Americana.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Veiga, Felipe Melo, Patrick de Paula e Viña; Luiz Adriano e Rony.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ricardo, Lucas Evangelista e Claudinho; Pedrinho, Atur e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 3 Palmeiras Paulista 9 de maio de 2021 Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras Libertadores 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Defensa y Justicia Libertadores 18 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Palmeiras x Universitario Libertadores 27 de maio de 2021 19h (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 1 x 1 Bragantino Paulista 9 de maio de 2021 Bragantino 2 x 0 Emelec Copa Sul-Americana 11 de maio de 2021

Próximas partidas