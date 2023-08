RB Bragantino x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Equipes brasileiras se enfrentam nesta quinta-feira (10), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Com promessa de casa cheia, o RB Bragantino recebe o América-MG na noite desta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a vitória sobre o Coritiba por 1 a 0 no Brasileirão, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa do mata-mata da Sul-Americana. Na fase de grupos, o time de Bragança Paulista encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C, somando 14 pontos. Até o momento, foram quatro vitórias e três empates no torneio.

Com a saída de Natan, que assinou com o Napoli da Itália, o técnico Pedro Caixinha tem a possibilidade de selecionar Luan Patrick para formar a dupla de zaga ao lado de Léo Ortiz.

"Sabemos da qualidade do América-MG. Uma grande equipe. Já tive a oportunidade de passar por lá, sei a qualidade dos jogadores. Eles não vêm bem no Brasileiro, mas Sul-Americana é outro jogo, outra oportunidade. A gente tem que entrar forte, entrar focado, fazer o nosso jogo, que tenho certeza que vamos sair com a classificação", afirmou Luan Patrick.

Do outro lado, o América-MG, sem vencer há quatro jogos na temporada e na zona do rebaixamento do Brasileirão, muda o foco para a Sul-Americana em busca de recuperação. Na primeira fase, o Coelho ficou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Defensa y Justicia. Nos playoffs, venceu o Colo-Colo por 6 a 3 (agregado) e assegurou a classificação.

Sem Vagner Mancini, demitido após a derrota para o Bahia por 3 a 1 no Brasileirão, o América-MG ainda não será comandado por Fabián Bustos. Sendo assim, o time deve ser dirigido pelo auxiliar permanente Diogo Giacomini.

Como empataram a ida por 1 a 1, quem vencer avança para as quartas de final da Sul-Americana. Nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis. O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final o Fortaleza, que eliminou o Libertad por 2 a 1 no placar agregado.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma 10 vitórias, contra seis do RB Bragantino, além de cinco empates. No confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Gustavinho; Luan Cândido; Thiago Borbas, Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

América-MG: Mateus Pasinato; Marcinho (Rodriguinho), Éder, Júlio, Marlon; Lucas Kal, Breno, Juninho, Matheusinho; Mastriani, Rodrigo Varanda. Técnico: Diogo Giacomini.

Desfalques

RB Bragantino

Nathan Camargo, Helinho, Eric Ramires, Léo Realpe, Eduardo Santos, Mosquera, Nacho Laquintana, Jadsom, Lucas Cunha e Raul estão fora.

América-MG

Ricardo Silva, Adyson, Aloísio, Danilo Avelar e Dadá Belmonte são desfalques.

Quando é?