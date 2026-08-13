O ucraniano Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, entrou na mira da Juventus, que deseja contar com seus serviços por empréstimo.
A rede "Defensa Central" noticiou, citando o jornalista Filippo Cornacchia, que trabalha na La Gazzetta dello Sport, que a Juventus se movimentará em breve para contratar Lunin.
Segundo Cornacchia, a equipe italiana busca primeiro obter o empréstimo de Zion Suzuki, que se transferiu para o Parma após um período no Paris Saint-Germain.
E, caso a Juventus não chegue rapidamente a um acordo com o Parma, o clube italiano comandado por Luciano Spalletti colocou o nome de Lunin sobre a mesa como opção alternativa.
Lunin foi titular nas partidas do clube merengue durante a atual pré-temporada, depois que Thibaut Courtois se juntou à Valdebebas há apenas poucos dias.
Mas o Real Madrid não pensa na saída do goleiro ucraniano, que renovou seu contrato há cerca de dois anos, para seguir no clube até 2030.
O valor de mercado de Lunin chegou a 25 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, mas atualmente é de 12 milhões de euros.
Da Itália, não foi revelado o valor que a Juventus estaria disposta a pagar para contar com Lunin, que atingiu seu melhor nível no estádio Santiago Bernabéu durante a temporada 2023/2024.