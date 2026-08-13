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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Recusa esperada do Real: Juventus quer contratar craque merengue por empréstimo

Mercado da bola
La Liga
Campeonato Italiano
Real Madrid
Juventus
A. Lunin
Espanha
Itália

O ucraniano Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, entrou na mira da Juventus, que deseja contar com seus serviços por empréstimo.

A rede "Defensa Central" noticiou, citando o jornalista Filippo Cornacchia, que trabalha na La Gazzetta dello Sport, que a Juventus se movimentará em breve para contratar Lunin.

Segundo Cornacchia, a equipe italiana busca primeiro obter o empréstimo de Zion Suzuki, que se transferiu para o Parma após um período no Paris Saint-Germain.

E, caso a Juventus não chegue rapidamente a um acordo com o Parma, o clube italiano comandado por Luciano Spalletti colocou o nome de Lunin sobre a mesa como opção alternativa.

Lunin foi titular nas partidas do clube merengue durante a atual pré-temporada, depois que Thibaut Courtois se juntou à Valdebebas há apenas poucos dias. 

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Mas o Real Madrid não pensa na saída do goleiro ucraniano, que renovou seu contrato há cerca de dois anos, para seguir no clube até 2030. 

O valor de mercado de Lunin chegou a 25 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, mas atualmente é de 12 milhões de euros.

Da Itália, não foi revelado o valor que a Juventus estaria disposta a pagar para contar com Lunin, que atingiu seu melhor nível no estádio Santiago Bernabéu durante a temporada 2023/2024.

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