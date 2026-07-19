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imago-sport-1077705290.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

Traduzido por

Recuperação catalã... Tebas dá boas notícias sobre a janela de transferências do Barcelona

Barcelona
Copa do Mundo
La Liga
A. Fati
A. Gordon
R. Lewandowski
Espanha
England
Polônia

Um passo importante

Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, afirmou que o Barcelona passou a estar em conformidade com a regra 1:1 da Lei do Fair Play Financeiro, após ter conseguido concretizar várias operações no mercado de transferências, o que lhe confere maior liberdade de manobra para fechar novos negócios.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Tebas fez essas declarações em Nova York, onde se encontra para acompanhar a final da Copa do Mundo nas arquibancadas do estádio “MetLife”, que opõe a seleção espanhola à argentina.

Tebas afirmou: “Sim, o Barcelona está dentro da regra 1:1. E, graças às operações que realizou, era de se esperar que chegasse a essa situação”.

O “Mundo Deportivo” esclareceu que o Barcelona conseguiu reduzir significativamente sua folha salarial após a saída de Robert Lewandowski, além da transferência de Ansu Fati, que estava emprestado ao Mônaco, depois que o clube francês pagou 11 milhões de euros para adquirir seus serviços de forma definitiva.

Acrescentou ainda que, apesar de ter gasto uma quantia significativa para contratar Anthony Gordon, o jogador não recebe um salário alto, o que dá ao Barcelona margem para agir com liberdade no mercado de transferências, enquanto se aguarda a confirmação da contratação de Karim Ademi ainda nesta semana.

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Quanto à final da Copa do Mundo, Tebas admitiu que vai assistir ao jogo “com nervosismo”, mas demonstrou confiança na seleção espanhola após sua atuação na semifinal contra a França, dizendo: “Não sei se a história da Copa do Mundo já viu uma partida semelhante”.

Tebas acrescentou, destacando a importância da La Liga: “Dizem que não fechamos negócios e coisas do tipo. A Espanha é boa em formar jogadores, e nós provamos isso. Há 16 jogadores da seleção espanhola que atuam na La Liga e, somando os jogadores da Argentina, o número sobe para 24 dos 52 que estarão na final. Isso prova que temos a melhor competição do mundo e os melhores jogadores”.

Tebas continuou: “Os preços dos ingressos nos Estados Unidos são extremamente altos em comparação com o que estamos acostumados na Europa, e até mesmo para os próprios Estados Unidos... Isso não vai acontecer na Copa do Mundo que será realizada na Espanha”.

Tebas concluiu suas declarações sobre a possibilidade de a final ser disputada na Espanha: “Precisamos continuar trabalhando para que isso aconteça, porque a Espanha merece.”

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