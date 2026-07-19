Recuperação catalã... Tebas dá boas notícias sobre a janela de transferências do Barcelona

Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, afirmou que o Barcelona passou a estar em conformidade com a regra 1:1 da Lei do Fair Play Financeiro, após ter conseguido concretizar várias operações no mercado de transferências, o que lhe confere maior liberdade de manobra para fechar novos negócios.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Tebas fez essas declarações em Nova York, onde se encontra para acompanhar a final da Copa do Mundo nas arquibancadas do estádio “MetLife”, que opõe a seleção espanhola à argentina.

Tebas afirmou: “Sim, o Barcelona está dentro da regra 1:1. E, graças às operações que realizou, era de se esperar que chegasse a essa situação”.

O “Mundo Deportivo” esclareceu que o Barcelona conseguiu reduzir significativamente sua folha salarial após a saída de Robert Lewandowski, além da transferência de Ansu Fati, que estava emprestado ao Mônaco, depois que o clube francês pagou 11 milhões de euros para adquirir seus serviços de forma definitiva.

Acrescentou ainda que, apesar de ter gasto uma quantia significativa para contratar Anthony Gordon, o jogador não recebe um salário alto, o que dá ao Barcelona margem para agir com liberdade no mercado de transferências, enquanto se aguarda a confirmação da contratação de Karim Ademi ainda nesta semana.

Quanto à final da Copa do Mundo, Tebas admitiu que vai assistir ao jogo “com nervosismo”, mas demonstrou confiança na seleção espanhola após sua atuação na semifinal contra a França, dizendo: “Não sei se a história da Copa do Mundo já viu uma partida semelhante”.

Tebas acrescentou, destacando a importância da La Liga: “Dizem que não fechamos negócios e coisas do tipo. A Espanha é boa em formar jogadores, e nós provamos isso. Há 16 jogadores da seleção espanhola que atuam na La Liga e, somando os jogadores da Argentina, o número sobe para 24 dos 52 que estarão na final. Isso prova que temos a melhor competição do mundo e os melhores jogadores”.

Tebas continuou: “Os preços dos ingressos nos Estados Unidos são extremamente altos em comparação com o que estamos acostumados na Europa, e até mesmo para os próprios Estados Unidos... Isso não vai acontecer na Copa do Mundo que será realizada na Espanha”.

Tebas concluiu suas declarações sobre a possibilidade de a final ser disputada na Espanha: “Precisamos continuar trabalhando para que isso aconteça, porque a Espanha merece.”